NBA: les Nets reprennent le pouvoir, Curry poursuit sa série

Les Brooklyn Nets ont chipé à Philadelphie la première place de la conférence Est vendredi en NBA, lors d'une soirée marquée par un nouveau match à plus de 30 points pour la star des Golden State Warriors Stephen Curry.

. Brooklyn double Philly

Sur leur parquet, les Nets emmenés par Kyrie Irving (15 points, 11 passes et 9 rebonds) ont dominé Boston 109-104 et comptent désormais une victoire de plus que les Sixers (40 contre 39) au sommet de la conférence est.

Brooklyn peut remercier son N.11, qui a encore fait le travail en l'absence de Kevin Durant, blessé à la cuisse et sur la touche pour le troisième match de suite, et de James Harden, qui peine à récupérer d'une contracture à l'ischio-jambier de la jambe droite.

"Nous savons que lors de certains matches rien n'est acquis d'emblée, donc nous devons simplement continuer à nous battre" jusqu'à la victoire, a commenté Kyrie Irving.

Du côté des Celtics, Jayson Tatum s'est fendu de 38 points et 10 rebonds, une prestation nettement plus convaincante que celle d'Evan Fournier, limité à 2 points et 5 rebonds en 22 minutes sur le parquet pour son retour après plusieurs semaines d'absence en raison du protocole Covid.

"A chaque fois qu'on donne beaucoup le ballon et qu'on offre des occasions à une équipe comme Brooklyn, ça devient difficile de gagner des matches", a regretté Payton Pritchard (22 pts).

Après leur défaite, les Celtics occupent la sixième place de la conférence Est, juste derrière Atlanta (5e) qui a neutralisé Miami (7e) sur le score de 118 à 103.

Quant aux Nets, leur première place reste fragile, Philadelphie ayant la possibilité de recoller samedi lors de son déplacement à Milwaukee.

. Curry remonte au-dessus des 30 points

Quand Stephen Curry est à plein régime, les Warriors atteignent les cimes! Pour la douzième fois sur ses treize derniers matches, la vedette de Golden State (32 pts, 8 rbds) a atteint, et même dépassé, la barre des 30 points contre Denver, nettement battu (118-97).

Les Nuggets restent quatrièmes à l'Ouest, avec trois victoires d'avance sur les Lakers (5e), mais désormais cinq succès de moins que les Clippers, vainqueurs de leur duel contre Houston 109-104.

Contre Denver, Curry a repris une série qui n'avait été interrompue que par un match à 18 points, mercredi contre les Wizards, qui ont signé vendredi un septième succès de rang contre Oklahoma City.

La franchise de Washington s'est appuyée sur le triple-double de Russell Westbrook (37 pts, 11 rbds, 11 pts) et l'efficacité de Bradley Beal (33 points) pour consolider sa dixième place à l'Est.

Dans les rangs du Thunder, le Français Théo Maledon (20 pts, 8 passes) et son équipier Darius Bazley (20 pts, 6 rbds, 5 interceptions) ont montré la voie sans parvenir à éviter une treizième défaite de rang à leur franchise, engluée dans les tréfonds du classement à l'Ouest (13e).

Enfin, dans les autres matches de la soirée, Memphis (8e) l'a emporté de justesse contre Portland (130-128) et se rapproche de sa victime, septième à l'Ouest. Charlotte l'a emporté avec un peu plus de marge contre Cleveland (108-102).