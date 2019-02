NBA: les Pelicans plus haut que les Rockets

Pourtant rongés de l'intérieur par les blessures et les tensions nées de la volonté de départ de leur star Anthony Davis, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont su museler suffisamment James Harden pour dominer les Houston Rockets (121-116), mardi en NBA.

Lundi, Davis a publiquement clamé qu'il voulait être échangé d'ici au 7 février, terme de la fenêtre des transferts. Mardi en début de journée, la NBA l'a condamné à une amende de 50.000 dollars pour avoir tenu ces propos. Et en soirée, les Pelicans se sont présentés sur le parquet des Rockets sans cinq de leurs six meilleurs marqueurs, absents pour cause de blessure.

En face, James Harden était bien là, lui, et il a inscrit 37 points, terminant son 24e match d'affilée avec 30 points ou plus.

Mais Jahlil Okafor (27 pts), Jrue Holiday (19 pts) et Ian Clark (15 en venant du banc) ont répondu présent et, après avoir tenu le choc jusqu'à la mi-temps, les Pelicans se sont élevés au-dessus de leurs adversaires pour la première fois à deux minutes de la fin du troisième quart-temps. Ils n'ont plus jamais été dépassés.

Notamment grâce à Holiday, qui a bloqué six tirs et largement contribué à freiner la machine à marquer Harden, contenu à 17 points dans la dernière période.

La Nouvelle-Orléans (23 v-28 d) est 12e de la conférence Ouest où Houston, 5e (29 v-21 d), se retrouve sous la menace de San Antonio (30 v-22 d).

A domicile, les Spurs ont difficilement vaincu Phoenix, pourtant bon dernier à l'Ouest, avec un panier sur la sirène de Rudy Gay (126-124).

- "Phoenix s'est fait voler" -

Le coach des Spurs Gregg Popovich a d'ailleurs très peu goûté la performance de ses joueurs: "nous leurs avons manqué de respect, à eux (les Suns, ndlr) et au jeu. Notre performance a été pathétique et Phoenix s'est fait voler" la victoire, a-t-il fulminé.

Le leader de la conférence Est Milwaukee (36 v-13 d) a conforté sa place en s'imposant à Detroit (115-105) grâce notamment à Giannis Antetokounmpo, candidat au titre de MVP (meilleur joueur de la saison régulière), qui a marqué 21 points et pris 11 rebonds.

Avec cette victoire, les Bucks qui s'étaient inclinés dimanche face à Oklahoma City, restent la seule franchise à n'avoir jamais perdu deux matchs d'affilée depuis le début de la saison.

Alors que les fautes se sont multipliées sur Antetokounmpo pour l'empêcher de marquer au cours du premier quart-temps, Brook Lopez a pris le relai et en a profité pour inscrire 12 de ses 14 points.

Si bien que les Bucks ont remporté 7 de leur 8 derniers matchs.

A Brooklyn, malgré la fatigue liée à l'enchaînement des matchs, les Nets ont dominé Chicago (122-117) grâce notamment aux bonnes performances après la pause de D'Angelo Russell (30 points au total) et Shabazz Napier (24 points dont 17 après la mi-temps).

A Orlando, Paul George a frappé d'entrée et Dennis Schroder a pris le relai pour mener Oklahoma City à la victoire (126-117).

George a ainsi marqué 31 de ses 37 points avant la pause, tandis que Schroder en a inscrit 21 dont 18 dans le seul dernier quart-temps.

La star du Thunder Russell Westbrook n'a pas été en reste puisqu'il a réussi son 4e triple double d'affilée, le 17e de la saison, avec 23 points, 14 rebonds et 14 passes.

Après cette quatrième défaite consécutive, Orlando est 11e de la conférence Est (20 v-31 d), tandis qu'OKC (32 v-18 d) est 3e à l'Ouest.

Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches de mardi:

LA Lakers - Philadelphie 105 - 121

San Antonio - Phoenix 126 - 124

Brooklyn - Chicago 122 - 117

Houston - La Nouvelle-Orléans 116 - 121

Cleveland - Washington 116 - 113

Detroit - Milwaukee 105 - 115

Orlando - Oklahoma City 117 - 126