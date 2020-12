NBA: les Rockets envoient Westbrook aux Wizards dans le cadre d'un échange

Le meneur de jeu des Rockets Russell Westbrook quitte Houston pour rejoindre les Washington Wizards, a annoncé mercredi la franchise NBA de la capitale fédérale.

En échange, les Rockets ont obtenu le transfert du meneur John Wall, premier choix de la draft 2010, qui effectue le trajet inverse, ainsi qu'un premier tour de draft.

Après une seule saison à Houston, Westbrook, 32 ans, retrouve à Washington, Scott Brooks l'ancien entraîneur de l'Oklahoma City Thunder où il a évolué 11 saisons.

A l'issue de l'élimination des Rockets en demi-finale de conférence par les Lakers, l'entraîneur en chef Mike D'Antoni avait décidé de quitter l'équipe. Westbrook et James Harden auraient alors fait part à la direction de leur volonté d'être échangés selon les médias américains.

Westbrook a une moyenne en carrière de 23,2 points, 8,3 passes et 7,1 rebonds en 878 matchs. Il compte 146 triples-doubles en carrière, ce qui le place au deuxième rang de tous les temps derrière Oscar Robertson.

"Avoir l'opportunité de recruter un joueur du calibre et du caractère de Russell était quelque chose que nous ne pouvions pas laisser passer quand nous avons envisagé l'avenir immédiat et à long terme de notre équipe", a déclaré le directeur général des Wizards, Tommy Sheppard. "Cela dit, la décision de se séparer de John, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la franchise, a été extrêmement difficile. Ce qu'il a représenté pour notre organisation et notre communauté est incommensurable et ne sera pas oublié".

En 573 matches pour les Wizards, Wall, cinq fois All Star, affiche une moyenne de 19,0 points, 9,2 passes, 4,3 rebonds et 1,70 interception. Il figure, aux côtés de Magic Johnson et Oscar Robertson comme les seuls joueurs de l'histoire de la NBA avec des moyennes en carrière d'au moins 19,0 points, 9,0 passes décisives et 4,0 rebonds par match.