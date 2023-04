NBA: les Sixers qualifiés, les Suns tout près, les Lakers écrasent les Grizzlies

Les Philadelphia Sixers, sans Joel Embiid blessé, se sont qualifiés pour les demi-finales de conférence Est, après leur quatrième victoire face aux Brooklyn Nets (88-96), tandis que les Los Angeles Lakers ont battu, dans une ambiance électrique, les Memphis Grizzlies (111-101) de Ja Morant, de retour de blessure, samedi lors du premier tour des play-offs de NBA.

Dans les autres matches du jour, les Phoenix Suns se sont imposés face aux LA Clippers (100-112) et prennent une sérieuse option sur la qualification en demi-finale de la conférence ouest en menant leur série 3-1.

Le Miami Heat a écrasé les Milwaukee Bucks, premiers de la saison régulière mais privés de leur star Giannis Antetokounmpo (121-99), pour prendre l'avantage 2-1, mais Jimmy Butler et Victor Oladipo se sont blessés.

Sans leur pivot vedette Joel Embiid, blessé au genou droit, les Sixers ont pu compter sur Tobias Harris (25 pts, 12 rbds) et James Harden (17 pts, 11 passes, 8 rbds) pour éliminer les Nets.

"(Embiid) est le MVP. Quand nous avons appris qu'il ne jouait pas, je pense que c'était l'occasion pour tout le monde de se mobiliser et de comprendre que nous devions gagner sans lui", a déclaré Harris. "Tout le groupe s'est mobilisé aujourd'hui. C'est une belle victoire pour nous et une bonne façon de "sweep" la série."

C’est le premier "sweep" des Sixers (victoire d’un tour de play-offs sans perdre un match) depuis 1991, et le premier au meilleur des sept matches depuis 1985.

Interrogé sur le message qu’il avait pour Embiid, Harris a répondu: "Dépêche-toi de ramener tes fesses ici."

Le coach Doc Rivers a indiqué qu’il ne savait pas si Embiid serait remis à temps pour le début du prochain tour. C’est "probablement du 50-50, au mieux", a-t-il déclaré.

Les Sixers affronteront le vainqueur de la série entre Boston et Atlanta, où les Celtics mènent 2 à 1 avant le match N.4 dimanche.

-retour de bâton pour Brooks-

A l'Ouest, les propos de Dillon Brooks, qui a provoqué LeBron James sur son âge, l'accusant d'être "vieux" et de ne plus avoir le "même niveau" qu'avant, ont semble-t-il eu l'effet de motiver l'ailier des Lakers et ses coéquipiers, qui ont joué avec beaucoup d'intensité.

Ils ont terminé le premier quart-temps avec une avance de 26 points (35-9), égalant le record de la plus grande avance de points après le premier quart-temps dans l'histoire des play-offs.

LeBron James a terminé la rencontre avec 25 points, tandis que Brooks a été expulsé au début du troisième quart-temps après avoir frappé "King James" à l'aine.

"Nous avons laissé notre jeu parler de lui-même", s'est exclamé Davis, qui a inscrit 31 points et pris 17 rebonds.

L'avance des Lakers, qui mènent la série 2-1, s'est réduite en fin de match après une poussée tardive des Grizzlies, portés par Ja Morant (45 pts), qui faisait son retour de blessure, mais s'est à nouveau blessé à la jambe en toute fin de match.

Phoenix, qui avait perdu le match inaugural de sa série, s'est parfaitement relancé dans son premier tour de play-offs face aux Clippers, qui doivent jouer sans Kawhi Leonard depuis deux matches et sans Paul George sur l’ensemble de la série.

En leur absence, Russell Westbrook a réalisé l'une de ses meilleures performances avec les Clippers (37 pts), mais cela n'a pas suffi face aux stars des Suns, notamment l’inévitable Kevin Durant et ses 31 points, 11 rebonds et 6 passes.

"Je suis en bonne forme et je prends plaisir à jouer", a déclaré Durant après la victoire. "J'ai été absent plusieurs mois cette saison et je suis heureux d'être ici."

Devin Booker a marqué 30 points, pris 9 rebonds et offert 7 passes. Chris Paul a lui distribué 9 passes et inscrit 19 points.

-les 'Bucks' mal en point-

A Miami, le Heat a profité de l'absence de la star Giannis Antetokounmpo, blessé au dos depuis le match N.1, pour dominer les Bucks.

"Nous avons joué avec intensité", a sobrement souligné Kyle Lowry, qui a marqué 15 points.

Mais le Heat a laissé des plumes dans la batailles, Jimmy Butler et Victor Oladipo, blessés, n'ayant pas fini le match.

Butler, qui avait marqué 30 points avant de quitter le parquet après une chute brutale à la fin du troisième quart-temps, est finalement revenu des vestiaires, mais n'est pas rentré en jeu, le match étant déjà plié. La blessure d'Oladipo semble, elle, plus sérieuse.