NBA: les Suns, avec Booker au zénith, éclipsent les Nets

Et de 11 victoires consécutives pour Phoenix, leader incontesté à l'Ouest et éclairé par Devin Booker, bourreau de Brooklyn avec 35 points inscrits dans le choc de mardi en NBA, où Chicago, vainqueur d'Orlando, a conforté sa domination à l'Est.

Qui stoppera l'invincibilité des Suns? Le road-trip de cinq matches qui les attend le dira peut-être, mais ce ne sera pas les Nets, tombés (121-111) sur une équipe plus forte, en grande confiance et aux automatismes encore affinés depuis leur finale perdue l'an passée face à Milwaukee.

Autour de Booker, adroit (13/23) et en feu depuis dix matches puisqu'il tourne à 32 points de moyenne, Chris Paul a encore usé de toute son influence positive (20 pts, 14 passes) et Mikal Bridges a été un important troisième homme (27 pts) 8 rbds).

Le troisième homme, c'est ce qui a manqué aux Nets pour véritablement contrarier la meilleur équipe du moment, surtout lorsqu'on parle de Kevin Durant (genou). Même si les deux autres membres du "big3" Kyrie Irving (26 pts) et James Harden (22 pts, 10 passes) n'ont pas démérité.

En attendant, Brooklyn reste dans sa spirale négative de cinq revers et à la 6e place à l'Est.

Plus tôt, les Warriors (2e) ont eux glané un 7e succès de rang chez les Spurs (124-120). Logique? Pas forcément en l'absence de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins.

Mais ils ont été suppléés par Jordan Poole (31 pts), décisif dans le money-time, alors que San Antonio, porté par Dejounte Murray (27 pts, 9 passes, 9 rbds) a longtemps dominé.

Les jeunes et talentueux Timberwolves (7e) n'ont eux fait qu'une bouchée (130-115) des Nuggets (6e) de Nikola Jokic (21 pts, 16 rbds, 8 passes). Ils ont compté 30 unités d'avance, grâce notamment à Karl-Anthony Towns (24 pts, 10 rbds) et Taurean Prince (23 pts, 9 rbds).

- Triple-double pour Giannis -

A l'Est, les Bulls, leaders sans jouer après deux défaites consécutives du Heat, n'ont pas manqué l'occasion de le rester, même si rien ne fut simple (126-115) face au Magic.

Il a fallu que DeMar DeRozan (29 pts, et Zach LaVine (24 pts) soient solides pour tenir en respect des Floridiens encore menaçants dans le dernier quart-temps.

Chicago devance désormais Philadelphie, car Miami (3e) a concédé une troisième défaite de rang à Toronto (110-106). Les Raptors (8e) ont été plus réalistes dans le money-time, guidés par Gary Trent Jr (33 pts à 6/10 derrière l'arc).

Le Heat a pourtant mené de 15 unités, profitant de Bam Adebayo (32 pts, à 13/17 aux shoots, 11 rbds) dans un excellent soir et du retour du leader Jimmy Butler (16 pts, 12 passes, 8 rbds). Insuffisant face à Fred VanVleet (21 pts) et Pascal Siakam (16 pts, 14 rbds).

Les Bucks ont eux aussi dû batailler pour se défaire des Wizards (112-98).

Giannis Antetokounmpo a montré l'exemple avec un imposant triple-double (33 pts, 15 rbds, 11 passes), malgré l'opposition un peu trop rugueuse de Montrezl Harrell, auteur d'une grossière faute sur le double MVP (2019, 2020) qui aurait pu le blesser.

Ce dernier n'a pas été que physique dans son jeu, il a aussi été prolifique en inscrivant 12 de ses 20 points dans le quatrième quart-temps.

"Il a fallu garder notre sang-froid et continuer à se faire confiance les uns les autres", a expliqué le "Greek Freak" (le monstre grec) qui n'avait pas inscrit le moindre panier au premier quart-temps, mais en a mis 13 dans le dernier.

Jrue Holiday (22 pts) et Bobby Portis (17 pts) ont également contribué pour Milwaukee (5e). Washington demeure 12e après ce 5e revers d'affilée.