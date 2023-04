NBA: les Suns se reprennent face aux Clippers, Boston continue sa marche en avant

Les Phoenix Suns sont revenus à la hauteur des Los Angeles Clippers dans leur duel du 1er tour des play-offs de NBA en s'imposant 123-109 mardi, tandis que Boston a enchaîné un deuxième succès de suite face à Atlanta.

Battu lors de la première rencontre, déjà disputée dans leur salle, Phoenix a attendu la fin de la première période pour se lancer complétement dans ces phases finales, grâce à leur arrière Devin Booker, auteur de 38 points, bien épaulé par les deux vétérans, Kevin Durant (25 points) et Chris Paul (16 points).

En Arizona, les Clippers, portés par Kawhi Leonard, pensaient réitérer leur prestation du match 1 après avoir compté jusqu’à 13 points d’avance en première période, mais une première banderille de Booker à trois points a permis aux Suns de revenir à hauteur (59-59) à la mi-temps.

Puis l’arrière de Phoenix a offert un récital dans le troisième quart-temps en inscrivant 18 de ses 38 points pour terrasser L.A. avec un écart de 14 points, le plus important de la partie, au coup de sifflet final.

"On voulait gagner à domicile, c'est fait" s'est réjoui Booker à l'issue de la rencontre. "Maintenant nous allons à Los Angeles. Ce sont les play-offs. Il faut gagner quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'il s'est passé avant. Une nouvelle mission commence pour nous."

Les deux équipes se retrouveront jeudi pour le match 3 en Californie.

- Les Celtics intraitables -

Comme les Suns, les Celtics de Jayson Tatum ont mis du temps à rentrer dans la rencontre avant de se lancer et rouler sur leurs adversaires pour signer une deuxième victoire en deux matches face aux Atlanta Hawks.

Atlanta a remporté le premier quart-temps 22-11, mais Boston a repris l’avantage dès le second et n’a plus jamais lâché son emprise sur le match (107-90), se donnant un petit matelas de sécurité dans la série avant de se rendre à Atlanta vendredi pour le match 3.

Jayson Tatum a inscrit 29 points dont cinq tirs primés à 3 points, Derrick White a ajouté 26 points et Jaylen Brown, 18.

"C'est le moment de l'année où l'on doit être au top" a affirmé Tatum. "Tout le monde est en forme, joue comme il faut, joue vraiment bien, mais nous pouvons atteindre un niveau encore meilleur, j'espère".

A l’Est encore, les Cavaliers, meilleure équipe de la saison régulière, ont fait respecter leur rang avec autorité 107-90 lors du match 2 à Cleveland face à des New York Knicks très vite dépassés.

Privés de leur star, Giannis Antetokounmpo, les "Cavs" s’en sont remis à Darius Garland, 32 points et 7 passes, mais surtout à une défense intraitable, leur marque de fabrique cette saison.

Les deux équipes se retrouveront à New York jeudi pour le match 3.