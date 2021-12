NBA: Les Warriors fêtent le recordman Curry, les Nets remercient Durant

Golden State, porté par sa star Stephen Curry, enfin devenu le recordman du nombre de paniers à trois points inscrit en NBA, s'est imposé à New York, mardi, pendant qu'à Brooklyn, les Nets battaient Toronto grâce à Kevin Durant en mode triple-double.

Les fans du Madison Square Garden aiment passionnément les Knicks, mais ils connaissent le basket et savent apprécier les moments historiques, même aux dépens de leur équipe favorite. Là même où Michael Jordan n'aimait rien tant qu'y faire des cartons, Curry a mis moins de cinq minutes pour effacer Ray Allen des tablettes, en marquant le 2.974e tir de sa glorieuse carrière derrière l'arc.

Il a en ajouté trois autres, qui ont fait cinq au total (2.977) et lui ont permis de finir la rencontre avec 22 points, avec une réussite derrière l'arc laissant encore à désirer (5/14). Mais qu'importe, désormais propriétaire d'un des plus prestigieux record de la NBA, il peut passer à autre chose, après avoir eu la main tremblante lors des trois dernières rencontres.

"La semaine a été longue (...) Il semblait que chaque tir que je prenais était précédé d'une tout autre attente et d'une grande anxiété. Ce soir, tout s'est mis en place parfaitement, j'ai réussi le premier tir et j'ai laissé le record venir à moi", a confié le meneur.

La soirée a été d'autant plus parfaite, que Curry a vu ses coéquipiers au diapason, comme Jordan Poole (19 pts, 9 rbds), Andrew Wiggins (18 pts) et Draymond Green (8 pts, 11 rbds, 7 passes) pour l'emporter (105-96), face à des Knicks où Julius Randle a surnagé (31 pts), au contraire d'Evan Fournier (2 pts).

- Phoenix suit le rythme -

Et les Warriors de conserver les commandes de la conférence Ouest, toujours suivis de près par Phoenix, qui s'est imposé après prolongation à Portland (111-107).

Encore privés de Devin Booker (cuisse), les Suns ont pu s'appuyer sur l'inoxydable Chris Paul (24 pts, 14 passes, 8 rbds) et sur DeAndre Ayton, dominant dans la raquette (28 pts, 23 rbds).

Côté Blazers, Damian Lillard a été performant (31 pts, 10 passes) mais il n'a pas su peser dans les cinq dernières minutes, pour empêcher le 6e revers consécutif de son équipe (11e).

A l'Est, la patron c'est toujours Brooklyn, mais les Nets ont vécu une journée difficile car six de leurs joueurs -- la star James Harden, LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Bruce Brown Jevon Carter et James Johnson -- sont entrés dans le protocole anti-Covid de la ligue.

Dans ces conditions, Kevin Durant, qui était incertain en raison d'une cheville douloureuse avant d'affronter Toronto, a finalement joué. Car sans lui son équipe eut été réduite à sept joueurs, or il en faut huit minimum selon le règlement de la NBA.

Et, en leader, "KD" a porté son équipe, en réussissant le 14e triple-double de sa carrière (34 pts, 13 rbds, 11 passes), pour une troisième victoire d'affilée (131-129) qui s'est dessinée après la prolongation arrachée à 13 sec du terme, par un shoot à longue distance de Patty Mills (30 pts).

Sur quoi, Durant a réussi six des onze points de Brooklyn dans l'"overtime", prenant une revanche symbolique sur des Raptors qui lui rappelleront éternellement le plus dur moment de sa carrière, lui qui fut victime d'une rupture d'un tendon d'Achille en juin 2019, en pleine finale NBA finalement perdue avec Golden State.