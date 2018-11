NBA: les Warriors se reprennent, Harden en finisseur

Les Golden State Warriors n'ont pas fait cas de la suspension de Draymond Green pour l'emporter face aux Atlanta Hawks (110-103) mardi, tandis que James Harden a été décisif dans la victoire des Houston Rockets sur les Nuggets (109-99) à Denver.

Draymond Green, élu meilleur défenseur de la NBA en 2017, a été suspendu pour le match face à Atlanta après son altercation avec son coéquipier Kevin Durant lors de la défaite lundi contre les Clippers.

Mais les doubles champions en titre n'ont pas eu besoin de véritablement forcer leur talent contre les Hawks, avant-derniers à l'Est, même s'ils étaient menés après deux quart-temps.

Les Warriors ont en effet construit leur victoire dans la troisième période en inscrivant 33 points contre 24, et conservé leur avance jusqu'à la fin du match.

Kevin Durant et Klay Thompson ont tiré leur équipe vers le haut avec 29 et 24 points respectivement et un bilan parfait sur la ligne de lancer franc (11/11, et 5/5).

Les Warriors restent en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires contre 3 défaites et se déplaceront à Houston jeudi pour ce qui aurait été considéré comme un choc avant la saison, face à de médiocres Rockets.

- Harden finit bien -

Dans la rencontre opposant les Houston Rockets aux Denver Nuggets, ce sont les Texans qui sont repartis vainqueurs (109-99) grâce notamment à un double-double de James Harden (22 pts, 11 rbds).

Le MVP (meilleur joueur NBA) 2018, a inscrit 11 points consécutifs dans le 4e quart-temps, permettant aux Rockets de prendre l'avantage définitivement.

La performance de Houston s'est avérée tout de même collective puisque pas moins de six joueurs ont dépassé les 10 points.

En attendant les Warriors jeudi, les Rockets sont 12es de la Conférence Ouest avec 6 victoires contre 7 défaites. Les Nuggets, eux, restent 3es de cette même conférence avec un bilan désormais à 9v-5d.

Les Charlotte Hornets se sont inclinés à Cleveland (113-89) contre les Cavaliers dans une rencontre marquée par la maladresse inhabituelle de la star des Hornets Kemba Walker (2 sur 16 aux tirs).

Avec ce revers, les Hornets comptent désormais le même nombre de victoires et de défaites (7), à la 6e place de la Conférence Est.

Les Cleveland Cavaliers ont, eux, remporté seulement leur deuxième victoire de la saison et demeurent à la dernière place de la Conférence Est avec un bilan de 2 victoires contre 11 défaites.