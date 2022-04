NBA: Memphis écarte les Timberwolves et poursuit sa route en play-offs

Les Memphis Grizzlies ont une nouvelle fois profité d'un trou d'air des Minnesota Timberwolves, en tête de 10 points à l'amorce du dernier quart-temps, pour s'imposer vendredi 114-106 et remporter 4-2 leur série du premier tour des play-offs NBA.

"On l'a fait. Ca n'a pas été beau, mais on s'est battu tout le temps, on a rendu les coups et on l'a emporté. On a décroché les quatre victoires, mais il va falloir qu'on soit meilleurs au prochain tour", a commenté le meneur Ja Morant (8 rbds, 11 passes et 17 pts... à 4/14 aux tirs) après la rencontre.

Dès dimanche, ses Grizzlies seront opposés en demi-finale de conférence Ouest aux redoutables Golden State Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson, tombeurs de Denver au premier tour.

En tête 84-74 au début de la dernière période, les Wolves d'Anthony Edwards (30 pts) et Karl-Anthony Towns (18 pts, 10 rbds) ont alors encaissé dans leur salle un terrible 40-22 les privant de match N.7. C'est la troisième fois dans cette série que les joueurs du Minnesota n'ont pas réussi à l'emporter malgré une avance d'au moins 10 points dans le dernier quart.

Ja Morant a salué le caractère de ses coéquipiers: "Il y a beaucoup de joueurs qui sont comme des chiens enragés dans cette équipe, des types qui veulent prouver des choses, qui ont des revanches à prendre".

"On a une tournure d'esprit qui fait qu'on n'est jamais satisfaits et on sait que le match n'est pas terminé avant que l'horloge n'affiche que des zéros à la fin du quatrième quart-temps", a aussi ajouté le meneur, limité par la défense des Wolves à quatre points en première mi-temps.

"On va savourer ce moment ce soir dans le vestiaire, et ensuite, on va tourner la page et se préparer pour Golden State", a conclu Morant, désigné il y a quelques jours joueur ayant le plus progressé cette année.

Desmond Bane et Dillon Brooks ont tous les deux fini meilleurs marqueurs côté Memphis, avec 23 points chacun, l'intérieur Jaren Jackson Jr ajoutant 18 points et 14 rebonds.