NBA: mort de Wes Unseld, ancien héros des Bullets et MVP de la saison 68-69

Wes Unseld, ancien intérieur des Baltimore/Washington Bullets et seul joueur avec la légende Wilt Chamberlain à avoir été MVP de la NBA dès sa première saison, est mort à 74 ans, a annoncé mardi sa famille.

Unseld est décédé des suites d'une pneumonie, après une longue série de problèmes de santé, a-t-elle précisé dans un communiqué transmis à sa franchise de toujours, les Washington Wizards, qui s'appelaient auparavant les Bullets.

"Il était le roc de notre famille - un patriarche extrêmement dévoué qui se réjouissait d'être avec sa femme, ses enfants, ses amis et ses coéquipiers. Il était notre héros et aimait jouer et travailler autour du basket pour les villes de Baltimore et Washington, villes qu'il portait fièrement sur sa poitrine depuis tant d'années", indique le communiqué.

Désigné parmi les 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, Unseld a commencé et fini sa carrière en beauté.

Dès sa première saison (1968-1969) sous le maillot des Bullets, alors basés à Baltimore, il réussit l'exploit d'être désigné à la fois rookie de l'année (débutant) et meilleur joueur de la saison régulière, à l'issue du championnat, grâce à ses 13 points et 18 rebonds de moyenne par match. Seul Wilt Chamberlain l'avait fait auparavant.

Après deux finales perdues avec Baltimore, contre les Milwaukee Bucks du jeune Lew Alcindor, le futur Kareem Abdul-Jabbar (1971), puis avec Washington face aux Golden State Warriors (1975), il est enfin devenu champion contre les Seattle SuperSonics en 1978. L'année suivante, il n'a pas réussi à conserver son titre, battu en finale par cette même équipe.

Cinq fois sélectionné pour le All-Star Game, Unseld a pris sa retraite en 1981 et son maillot floqué du numéro 41 a été retiré. Intronisé dans le Hall of Fame, il a été vice-président des Bullets pendant six ans, avant d'entraîner l'équipe entre 1988 et 1994.