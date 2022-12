NBA: passe de dix pour les Nets, les Bucks chutent face aux Bulls

Les Brooklyn Nets ont engrangé une dixième victoire d’affilée en battant les Hawks 108-107, mercredi, lors d’une soirée de NBA également marquée par le revers des Bucks face aux Bulls, et l’expulsion de trois joueurs, dont le Français Killian Hayes, lors de Détroit-Orlando.

Sur le parquet d'Atlanta, Kyrie Irving a marqué 15 de ses 28 points dans le quatrième quart-temps, et Kevin Durant a ajouté 26 points pour mener Brooklyn à la victoire, la dixième consécutive -dont six à l’extérieur.

Il faut remonter à 2006 pour retrouver une telle série des Nets. A l'époque, cette franchise se trouvait dans le New Jersey, et son coach actuel, Jacque Vaughn, était sur le terrain.

Après "quelques années de hauts et de bas (...), ça fait du bien de trouver un peu de stabilité, de gagner des matches et de s’amuser", a déclaré Kevin Durant, qui a également pris 16 rebonds et délivré huit passes décisives.

Irving a lui réussi 5 tirs primés sur 11 tentés, tout en offrant 8 passes et en prenant 5 rebonds.

Nic Claxton a aussi inscrit 17 points pour les Nets qui, grâce à cette 23e victoire de la saison (pour 12 défaites), prennent la deuxième place de la conférence Est aux Bucks.

Milwaukee s'est en effet incliné après prolongation (119-113) face à des Bulls qui ont résisté à la performance du Grec Giannis Antetokounmpo, auteur de 45 points et 22 rebonds.

Côté Chicago, DeMar DeRozan a marqué 42 points et pris 10 rebonds, et Zach LaVine a ajouté 24 points, permettant aux Bulls de remonter à la dixième place à l’Est (15-19).

En Louisiane, Zion Williamson et ses 43 points ont permis à la Nouvelle-Orléans d'arracher la victoire face aux Minnesota Timberwolves (119-118), qui subissent leur quatrième défaite d’affilée.

Williamson, qui a marqué le point de la victoire sur un lancer-franc à 4 secondes du buzzer, s’est notamment illustré par un poster dunk (dunk au-dessus d’un adversaire) sur Rudy Gobert, limité à 10 points et 8 rebonds.

Grâce à ce succès, les Pelicans (22-12) reviennent en tête de la conférence Ouest, en profitant de la défaite des Nuggets à Sacramento (127-126).

- LeBron James (très) frustré -

A Miami, les Lakers ont perdu 98-112 face au Heat de Jimmy Butler (27 pts) et Bam Adebayo (23 pts, 14 rbds).

LeBron James, qui a marqué 27 points, pris 9 rebonds et offert 6 passes, disputait son 1393e match en carrière, soit le 10e meilleur total de l’histoire de la ligue, juste devant Tim Duncan.

Mais, à bientôt 38 ans, la star de LA a exprimé sa frustration au regard de la saison décevante des Lakers, 13e à l'Ouest avec un triste bilan de 21 défaites en 35 matches.

"Je suis un gagnant, je veux gagner et me donner l'opportunité de continuer à me battre pour des titres", a souligné le joueur aux quatre bagues de champion NBA.

"Ca a toujours été mon but depuis que j'ai fait mes débuts dans la ligue à 18 ans (...). Je sais ce que cela demande pour y arriver, et une fois que vous l'avez fait, jouer au basket à ce niveau simplement pour jouer au basket ne fait plus partie de mon ADN", a-t-il ajouté.

Toujours privés de leur autre grande vedette Anthony Davis, les Lakers devront a minima fêter l'anniversaire de LeBron James par une victoire vendredi à Atlanta...

Mercredi soir, les Pistons, qui restaient sur six défaites d’affilée, ont eux pris un peu d'air en battant le Magic 121-101.

Leur meneur français Killian Hayes, impliqué dans une bagarre générale, a toutefois été exclu et risque une suspension.

A la fin du deuxième quart-temps, bousculé par Moe Wagner, qui se repliait en défense, Killian Hayes a asséné un coup sur la nuque du joueur d'Orlando, manifestement mis KO. Les deux ont été exclus pour leur geste, ainsi que Hamidou Diallo (Pistons), impliqué dans l'échauffourée.