NBA: Patty Mills va reverser plus d'un million de dollars à des associations antiracistes

Le meneur australien des San Antonio Spurs Patty Mills a annoncé mercredi qu'il reverserait le salaire de ses huit derniers matches de saison régulière NBA, soit plus d'un million de dollars, à des associations luttant contre le racisme en Australie.

"Je suis fier de dire que chaque centime que je gagnerai lors de ces huit matches (soit près de 900.000 euros) sera reversé directement aux associations +Black Lives Matter Australia+, +Black Deaths in Custody+ et à une campagne nommée +We Got You+ qui a pour but de mettre fin au racisme dans le sport en Australie", a indiqué Mills dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

"Je vais jouer à Orlando (où se disputera la fin de saison, NDLR) car je ne peux pas laisser de l'argent qui pourrait aller à la communauté noire", a ajouté Mills, qui a défendu des mouvements oeuvrant à la justice sociale durant ses onze années en NBA.

Le joueur de 31 ans, sacré champion en 2014, fait partie des joueurs souhaitant soutenir le mouvement antiraciste malgré la situation de quarantaine forcée pour les joueurs et membres des 22 clubs participant à la fin de saison dans une "bulle" à Orlando.

Les joueurs de la NBA ont commencé à arriver mercredi à Orlando (Floride) à la veille du début du camp d'entraînement en vue de la reprise du championnat le 30 juillet dans la "bulle" de Disney World, malgré un contexte de recrudescence du nouveau coronavirus en Floride.