NBA: Philadelphie envoie un signal fort

Philadelphie a frappé fort dimanche: les Sixers ont décroché leur qualification pour les play-offs NBA, en s'imposant sur le parquet de Milwaukee (130-125) malgré les 52 points de Giannis Antetokounmpo.

Cela sera peut-être l'une des affiches des demi-finales de la conférence Est en mai prochain.

C'est déjà devenu l'un des matches les plus spectaculaires de la saison régulière.

Les Sixers, porté par Joël Embiid, ont contrarié la meilleure équipe de NBA dans sa salle malgré le récital d'Antetokounmpo.

Le choc entre le pivot camerounais et l'ailier grec, deux phénomènes aux qualités physiques hors-normes et à la confiance XXL, a été de toute beauté.

Antetokounmpo a livré l'un des meilleurs matches de sa carrière avec un nouveau record personnel de points, 16 rebonds et un impressionnant 19 sur 21 aux lancers francs.

Mais cela n'a pas suffi à stopper Embiid et l'impressionnante puissance offensive des Sixers.

Embiid a marqué 40 points et capté 15 rebonds. Jimmy Butler et JJ Redick ont ajouté respectivement 27 et 19 points.

"C'est un joueur difficile à stopper, il joue dur, il défend bien", a admis Antetokounmpo à propos du pivot de Philadelphie.

L'intéressé ne cachait pas sa satisfaction: "Les Bucks sont la meilleur équipe NBA, ils sont leaders de notre conférence et il fallait qu'on envoie un message fort", s'est-il félicité.

- Houston en forme -

L'absence de Malcolm Brodgon (15,6 pts par match) a coûté cher aux Bucks qui ne sont pas sûrs de retrouver d'ici la fin de la saison leur meneur, blessé au pied droit.

Milwaukee reste leader de la conférence Est avec le meilleur bilan de NBA (52 v-18 d), mais traverse une période délicate avec quatre défaites sur leurs huit derniers matches.

Philadelphie est 3e après 45e victoire en 70 matches.

La dauphin de Milwaukee, Toronto, s'est incliné 110 à 107 à Detroit, entraîné par son ancien coach Dwane Casey, malgré les 33 points de Kawhi Leonard.

Autre prétendant au titre en forme, Houston: les Rockets se sont imposés 117 à 102 face à Minnesota.

James Harden, diminué par une douleur cervicale, a été limité à 20 points, mais Chris Paul a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points, dont six paniers à trois points.

La franchise texane qui a remporté neuf de ses dix derniers matches, reste 3e à l'Ouest (44 v-26 d).

La fin de saison des Lakers vire au cauchemar.

Ils se sont inclinés (124-123) au Madison Square Garden face aux New York Knicks, la plus mauvaise équipe du Championnat 2018-19.

- L'affront fait à "King James" -

Ils ne sont pas encore officiellement éliminés de la course aux play-offs (11e, 31 v-39 d), mais ils accusent désormais neuf victoires de retard sur la 8e place, la dernière qualificative pour la phase finale.

Les coéquipiers de Lebron James menaient pourtant de six points (122-116) à deux minutes de la fin du temps réglementaire, mais les Knicks ont alors profité de fautes personnelles à répétition pour les doubler.

Tout un symbole, "King James" pouvait donner la victoire à son équipe sur la dernière possession de balle, mais le triple champion NBA s'est fait contrer par Mario Hezonja.

C'est peu dire que la superstar des Lakers vit mal cette fin de saison décevante, alors qu'il était venu à Los Angeles pour redonner aux Lakers leur gloire passée.

"On a laissé échapper la victoire et ça m'énerve de ne pas avoir fait assez pour faire gagner mon équipe. Mais quelle est la différence entre notre bilan et le leur? Nous sommes deux équipes qui ne participeront pas aux play-offs", a-t-il asséné.

Rien décidément ne va pour James: il a raté onze tirs sur 15 tentés dans le 4e quart-temps, soit son plus mauvais rendement sur une période depuis ses débuts NBA.