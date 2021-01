NBA: Philadelphie garde la tête, malgré 60 points du magicien Bradley Beal

Honneur aux "petits" meneurs mercredi en NBA: Payton Pritchard qui offre une victoire vengeresse aux Celtics à Miami, Austin Rivers décisif pour New York, et l'intenable Bradley Beal, auteur de 60 points mais battu avec Washington par le leader Philadelphie.

. Boston se venge de Miami

Les retrouvailles étaient attendues, quatre mois après la finale de la conférence Est qui avait tourné en faveur du Heat, et ce sont les Celtics qui ont cette fois eu le dernier mot (107-105), au terme d'un match qui s'est joué à 2/10e du buzzer, sur une claquette victorieuse de Pritchard, plus petit joueur sur le terrain (1,87 m).

Une minute plus tôt, son équipe comptait dix longueurs d'avance et croyait avoir match gagné. Mais Miami, qui n'abandonne jamais, a réussi trois paniers à longue distance par Duncan Robinson, deux fois, et par Goran Dragic.

Une réaction néanmoins insuffisante pour empêcher Boston d'aligner un troisième succès consécutif, également dû aux 27 points de Jayson Tatum. Le Heat, malgré un bon Jimmy Butler (26 pts, 8 rbds), repasse en négatif (3-4).

Dans l'autre affiche du soir, les Clippers se sont imposés à Golden State (108-101), au terme d'une opposition où aucune des deux équipes n'a brillé par son adresse, à l'image de Stephen Curry (13 pts à 5/17) qui restait pourtant sur 92 points inscrits en deux matches.

Aux côtés de Kawhi Leonard (21 pts), c'est Nicolas Batum qui a été déterminant en marquant deux paniers derrière l'arc à 35 secondes d'intervalle dans les trois dernières minutes. Avec cette 6e victoire, L.A. se positionne juste derrière les Lakers et Phoenix, vainqueur de Toronto (123-115).

. Philly résiste à Beal

Et de cinq victoires d'affilée pour Philadelphie (7-1), toujours seul leader au classement après avoir battu Washington (141-136), malgré la grosse performance de Bradley Beal, auteur de 60 points (20/35 aux tirs), record personnel battu, à deux unités de celui de la saison établi par Curry.

S'il a permis aux Wizards de recoller au score après avoir compté 15 longueurs de retard à la pause, le meneur n'a pu tenir son rythme insensé au scoring, puisqu'il a été contenu à 3 points dans le dernier quart-temps. Son compère Russell Westbrook a vainement tenté de prendre le relais en marquant 8 de ses 20 points (12 passes) durant cette période.

Au final, le money-time aura été celui de Joel Embiid, qui y a réussi 11 de ses 38 points et 2 contres importants, bien aidé jusque-là par le shooteur Seth Curry et ses 28 points (6/7 derrière l'arc).

Derrière les 76ers, pointent Indiana et Orlando qui ont remporté un 6e succès en huit matches.

Les Pacers, portés par 35 points de Malcolm Brogdon, ont pris le meilleur sur Houston (114-107) où James Harden a été discret (15 pts, 12 passes). Le Magic, encore privé d'Evan Fournier (dos), a disposé de Cleveland (105-94), mais a eu la douleur de perdre son meneur Markelle Fultz, victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche.

. New York continue de surprendre

Les Knicks, moribonds depuis plusieurs années, sont la bonne surprise de ce début de saison. Sous la férule du nouvel entraîneur Tom Thibodeau, l'équipe a retrouvé des vertus de combat, notamment en défense, et c'est Utah qui en a fait les frais (112-100).

Mené de 12 points à la mi-temps, NY a refait son retard grâce notamment aux 30 pions (16 rbds, 7 passes) de l'ailier Julius Randle, malgré la présence dissuasive de Rudy Gobert à l'intérieur (12 rbds, 5 contres, 14 points). Austin Rivers a parachevé le travail, avec quatre banderilles à longue distance dans les quatre dernières minutes.

Cette cinquième victoire en huit matches place les Knicks à hauteur de Boston et de Milwaukee, qui a aussi enchaîné un troisième succès d'affilée à Détroit (130-115). Les Bucks de Giannis Antetokounmpo (25 pts) avaient fait un gros écart à la pause (26 points) et ont géré ensuite, face à des Pistons derniers au classement.