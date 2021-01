NBA: Philadelphie plane, Cleveland cavale et les Rockets se réveillent

Philadelphie a pris seule la tête du classement de la conférence Est de la NBA samedi soir, grâce à sa victoire contre Charlotte, un succès qu'ont aussi connu Cleveland, en forme, et Houston, en progression.

- "Philly" enchaîne contre Charlotte -

Gare aux joueurs de Doc Rivers! Philadelphie a signé samedi soir sur son parquet une troisième victoire de rang, sa cinquième en six matches depuis le début de la saison.

La victime: les Charlotte Hornets, battus 127-112 malgré 35 points de leur meneur Terry Rozier.

"Philly", triple champion NBA (1967 et 1983, et 1955 sous le nom de Syracuse Nationals), a pu compter sur six joueurs au-dessus des 10 points: Tobias Harris en a notamment inscrit 24 et Seth Curry 21.

L'Australien Ben Simmons a quant à lui réalisé un triple-double, avec 15 points, 12 rebonds et 11 passes.

Les nouveaux - et uniques - leaders de la conférence Est ont poursuivi une série de déjà douze victoires de rang contre Charlotte, incapable de les battre depuis 2016. Philadelphie devra pourtant se méfier de la piqûre d'orgueil des Hornets (Frelons), puisque les deux franchises s'affrontent à nouveau lundi, toujours en Pennsylvanie.

- Les Cavs éteignent les Hawks -

Les Faucons d'Atlanta sont retombés sur terre dès le lendemain de leur victoire convaincante (114-96) contre les Brooklyn Nets: les Cleveland Cavaliers les ont battus 96-91 en Géorgie.

Le jeune Collin Sexton, 21 ans, a fait le show, avec 27 points. De quoi soigner ses statistiques: Sexton tourne à plus de 20 points par match sur les six premières rencontres de la saison, un rendement qu'aucun joueur n'avait atteint depuis la star LeBron James en 2004-2005, selon ESPN.

Menés de douze points à la mi-temps, les Cavaliers se sont révoltés dans les deux derniers quart-temps, grignotant huit points dans le troisième et neuf dans le dernier.

"Nous savions ce que nous avions à faire ce soir. On a dû s'y mettre, se rassembler, (...) c'était le message principal à la mi-temps", a commenté Sexton sur le site des Cavs.

Cleveland, seule équipe à avoir battu Philadelphie à l'Est, se replace dans le peloton des poursuivants (quatre victoires, deux défaites) au même niveau que les Hawks, l'Orlando Magic et les Indiana Pacers, ces deux dernières franchises ayant été dominées samedi par Oklahoma City (108-99) et les New York Knicks (106-102).

- Les Rockets en mode diesel -

Après deux défaites en ouverture de saison, Houston trouve son rythme: même privés de leur star James Harden, les Texans ont signé samedi une deuxième victoire de suite contre les Sacramento Kings (102-94).

En l'absence de Harden, touché par des douleurs à une cheville après avoir inscrit 33 points lors du précédent match, le meneur John Wall a pris la lumière.

Pour son deuxième match en trois jours avec les Rockets, après avoir été écarté des parquets par une blessure depuis décembre 2018, Wall a inscrit 28 points - six de plus que jeudi lors du premier match contre Sacramento.

"J'ai simplement investi beaucoup de travail et de détermination pour me retrouver là", a affirmé l'ancien joueur des Washington Wizards, âgé de 30 ans.

"Je n'aurais pu rêver meilleurs débuts" avec les Rockets, qu'il a rejoints début décembre, a affirmé Wall, premier choix de la Draft 2010.

"Quelles que soient les attentes que j'ai eues, il les a évidemment dépassées", l'a félicité le coach de Houston Stephen Silas.

La franchise texane remonte en milieu de classement, alors qu'elle compte un ou deux matches de moins que ses adversaires de la conférence Ouest.

La Nouvelle-Orleans, tombeuse des Toronto Raptors samedi (120-116), a rejoint les deux équipes de Los Angeles dans le groupe des poursuivants des Phoenix Suns, seuls leaders avec cinq victoires en six matches.