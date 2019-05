NBA: Philadelphie prend l'ascendant face à Toronto

Philadelphie a pris l'avantage pour la première fois dans son duel des demi-finales de la conférence Est des play-offs NBA face à Toronto, grâce à sa démonstration à domicile 116 à 95, jeudi.

Joël Embiid et Jimmy Butler ont bluffé tout le monde, même Allen Iverson. L'ancien arrière de Philadelphie qui foudroyait ses adversaires avec ses dribbles déroutants et ses paniers spectaculaires, en a pris plein les yeux et a quitté à plusieurs reprises son siège, enthousiasmé par le récital offensif des Sixers.

Embiid, survolté, a en effet martyrisé les Raptors avec ses 33 points (13 sur 22 au tir), dix rebonds et cinq contres.

Toronto était pourtant revenu à huit points en fin de 3e période (89-81), mais le pivot camerounais a rapidement éteint les espoirs de la franchise canadienne avec neuf points et deux contres, dont l'un, rageur, devant son compatriote Pascal Siakam qui, frustré par la domination des Sixers, lui avait fait un croche-pied quelques instants plus tôt.

Embiid, diminué depuis plusieurs semaines par une tendinite au genou gauche, a fait le show avec un dunk spectaculaire et quelques célébrations exubérantes de ses paniers.

"J'ai besoin de marquer des points, mais tous les gens qui me connaissent savent que j'ai besoin de m'amuser aussi. Tout le cinéma que je fais des fois, c'est bien car cela motive aussi mes coéquipiers", a insisté Embiid.

- "Un joyau" -

"Je ne retiens pas une action plus qu'un autre. C'est un joyau en défense et en attaque, il a réalisé une performance incroyable", a indiqué son entraîneur Brett Brown.

"Embiid a très bien joué, il a apporté son énergie et a pris très souvent les bonnes décisions. Il faut qu'on trouve la solution pour l'empêcher de s'installer dans la raquette", a confirmé Nick Nurse, le coach de Toronto.

La nette victoire des Sixers doit aussi beaucoup à Jimmy Butler qui a marqué 22 points et frôlé le "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec neuf rebonds et neuf passes décisives.

"J'essaie simplement d'apporter ce que je peux à cette équipe", a expliqué Butler, arrivé en cours de saison en provenance de Minnesota.

Kawhi Leonard a marqué 33 points pour Toronto, mais ses coéquipiers ont été nettement dominés aux rebonds (35 contre 45) et ont cruellement manqué d'adresse à trois points (7 sur 27, 25,9%).

"Nous avons été dominés dans tous les domaines, aux rebonds, en termes d'énergie et d'engagement et cela fait longtemps que cela ne nous est pas arrivé. Il faudra jouer les prochains matches avec plus d'intensité physique, il faudra être plus dur", a prévenu Nurse.

Les Sixers mènent deux victoires à une et peuvent se rapprocher de la finale de conférence Est, en cas de succès dans le match N.4 dimanche, toujours à Philadelphie.

Embiid, 25 ans, est confiant: "Si on continue à jouer comme cela, on peut réussir quelque chose de grand", a-t-il estimé.