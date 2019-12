NBA: Rudy Gobert, force tranquille et détermination sans faille

Serein, épanoui, déterminé: le basketteur français Rudy Gobert vit pleinement son rêve américain, une existence aussi "calme" au pied des montagnes de l'Utah que mouvementée sous les paniers de la NBA, dont il assure vouloir "remporter le titre cette saison" avec le Jazz.

Debout, dans le vestiaire circulaire joliment boisé de l'équipe, Gobert n'a pas vraiment le coeur à se poser en cette soirée neigeuse à Salt Lake City. Il vient de concéder une lourde défaite contre les Lakers de LeBron James (121-96), qui a mis à jour une faillite défensive inhabituelle.

"On a des objectifs très élevés cette année. Mais aujourd'hui, on n'est pas l'équipe qu'on souhaite être. Notre défense n'est plus celle qu'était. En début de saison, on était la meilleure de la Ligue. On va devoir travailler dur. Chacun doit hausser son niveau, mais surtout, on doit le faire ensemble", dit-il posément, voix grave, ton ferme.

L'instant n'est pas vraiment propice aux confessions intimes, l'intéressé y goûtant de toute façon peu. Mais l'homme tient ses engagements et parlera quelques minutes avec l'AFP, après avoir concédé qu'"il reste 60 matches" dans la saison pour oublier celui-ci.

D'autant que des déceptions et des satisfactions, Rudy Gobert en a déjà connu pas mal depuis bientôt sept ans qu'il porte le maillot du Jazz, floqué du numéro 27, comme la position à laquelle il a été drafté par... les Denver Nuggets qui l'ont échangé contre Erick Green, oublié depuis, et une somme d'argent.

- "Conditionné" -

Direction donc Utah pour le jeune Rudy, 21 ans à peine et pas vraiment bouleversé par le changement radical de vie, en passant de Cholet à Salt Lake City, son million d'habitant, sa forte communauté mormone, sa nature environnante où subsistente les derniers relents du "far west".

"Je l'ai bien vécu, car j'étais impatient de vivre cette nouvelle aventure. Je savais que ce ne serait pas facile. Mais je me suis conditionné, préparé mentalement. Et puis j'ai vite eu l'habitude d'être loin de ma famille", dit celui qui a quitté à 15 ans son foyer de Saint-Quentin dans l'Aisne pour intégrer le centre de formation choletais.

"Quand j'ai commencé à comprendre le basket, que ça devenait sérieux, je voulais aller en NBA" raconte Gobert que "beaucoup de joueurs" ont inspiré. "Mais il n'y en a jamais eu un que je voulais copier. Je n'ai jamais voulu être quelqu'un d'autre."

En s'imposant aux Etats-Unis, le fils a réussi là où le père à échoué. Un père nommé Rudy Bourgarel, dont il a hérité le gabarit imposant, qui a évolué trois ans en NCAA (1985-1988) sans parvenir à être drafté. Un père, qui a ensuite joué quelques matches en équipe de France, mais n'a pas souhaité voir grandir Rudy, son frère et sa soeur.

- "Pas nostalgique" -

A Utah, où le Jazz a débarqué en 1979 de New Orleans, le Français de 27 ans jouit d'une grosse popularité: "c'est super d'avoir une communauté derrière toi, qui te soutient, t'apprécie. Pas seulement en tant que joueur, mais en tant qu'être humain. Ce sont des choses qui aident dans la vie de tous les jours".

Epanoui, Rudy Gobert assure l'être. "Je me sens bien ici. Je suis quelqu'un de très calme, ici c'est très calme. J'aime la nature. Quand je voyage beaucoup et que je rentre ici, je peux me ressourcer. J'aime bien me balader en montagne, je n'aime pas me balader là où il y a des gens...", sourit-il.

"Chaque jour je me dis que j'ai quand même la chance de faire ce que je fais, même si j'ai tout sacrifié, si j'ai travaillé très dur. C'est bien parfois de s'asseoir et de réaliser ce qu'on est en train d'accomplir. Mais je suis tellement concentré sur les prochains objectifs que je ne prends pas beaucoup de temps pour ça, je ne suis pas nostalgique", dit-il.

Quels sont-ils ces objectifs? Une première sélection au All Star-Game, qui effacerait l'amertume d'avoir été oublié la saison passée, bien qu'étant désigné meilleur défenseur de la Ligue ?

"Ce n'est pas moi qui contrôle, ce n'est pas moi qui vote. Moi je joue, j'aide mon équipe. Si c'est là c'est super, si ce n'est pas là, c'est pas grave", répond-il. "Mon objectif c'est gagner un titre NBA".