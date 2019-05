NBA: Russell Westbrook et Paul George, d'Oklahoma City, opérés

Deux joueurs vedettes d'Oklahoma City et de la NBA, Russell Westbrook et Paul George, ont été opérés, le premier à la main gauche, le second aux deux épaules, a annoncé leur club lundi soir, précisant que ces interventions s'étaient bien déroulées.

Westbrook souffrait d'une blessure à un ligament de la main gauche, et a profité de cette opération pour passer une arthroscopie du genou droit.

La reprise d'activité du MVP (meilleur joueur) de la NBA en 2016/17 est prévue dans trois semaines.

Paul George souffrait lui, d'un déchirement d'un tendon de l'épaule droite. Les chirurgiens en ont profité pour réparer un arrachement du labrum, l'articulation huméro-scapulaire, sur l'autre épaule.

La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée.

Westbrook et George ont été deux éléments essentiels d'Oklahoma City au cours d'une saison qui s'est arrêtée au 1er tour des play-offs.

Westbrook a inscrit 22,9 points, pris 11,1 rebonds et délivré 10,7 passes décisives en moyenne par match, un triple double pour la troisième saison de suite.

Les moyennes par match de George ont été de 28 points, 8,2 rebonds et 4,1 rebonds.