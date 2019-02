NBA: sale soirée pour Houston et Boston, Noah comme à ses plus belles heures

Houston et Boston ont dilapidé une confortable avance samedi pour s'incliner à domicile respectivement face à Oklahoma City et aux Clippers, tandis que Joakim Noah a livré son meilleur match sous le maillot de Memphis.

Après avoir compté jusqu'à 26 points d'avance sur OKC, Houston a craqué pour s'incliner 117 à 112.

Les Rockets ont été submergés dans le quatrième quart-temps par le duo Paul George/Russell Westbrook.

George a fini la rencontre avec 45 points, dont 15 inscrits dans la dernière période, tandis que Westbrook a enchaîné un 9e "triple double" de suite (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 21 points, 12 rebonds et 11 passes décisives, record NBA égalé.

Pour le 29e match de suite, Harden a marqué plus de 30 points, ce qui le place dans le voisinage du légendaire Wilt Chamberlain et le rapproche un peu plus d'un deuxième trophée consécutif de MVP (meilleur joueur).

"The Beard" a inscrit 42 points, mais il n'a pas traîné sur le parquet une fois que la sirène a retenti et acté la défaite de Houston.

Son équipe (5e à l'Ouest, 32 v-23 d) a laissé échapper une victoire importante contre un adversaire direct (3e, 36 v-19 d) pour la finale de conférence en mai, à défaut du titre de champion qui semble toujours promis à Golden State.

Les équipes de Los Angeles ne réussissent décidément pas à Boston.

- Fin de série pour Milwaukee -

Crucifiés au TD Garden jeudi à la dernière seconde par les Lakers (129-128), les Celtics ont été cette fois battus par les Clippers (123-112).

La franchise californienne a effacé un déficit de 28 points, le plus large de son histoire, grâce à Montrezl Harrell (21 pts), à Danilo Gallinari (19 pts) et au "rookie" Landry Shamet (17 pts), arrivé deux jours plus tôt en provenance de Philadelphie dans le cadre de l'échange de Tobias Harris.

"Rien ne fonctionnait en première mi-temps, je leur ai dit d'arrêter de se regarder jouer et ca a marché, c'est une belle victoire", s'est félicité Doc Rivers, l'entraîneur des Clippers.

La sortie de Kyrie Irving sur blessure au genou droit a bien aidé les Clippers.

Sans leur meneur, dont la gravité de la blessure n'est pas encore connue, les Celtics ont perdu pied et ont été conspués par leurs supporters à leur sortie du terrain.

La franchise la plus titrée de l'histoire a rétrogradé à la 5e place de la conférence Est (35 v-21 d), derrière Philadelphie (35 v-20 d) qui ne jouait pas.

De son côté, Indiana a enchaîné une cinquième victoire de suite, face à Cleveland (105-90) et conforte sa 3e place de la conférence (37 v-19 d).

Le leader de la conférence Est, Milwaukee, s'est nettement incliné à domicile face à Orlando (103-83). Les Bucks avaient pourtant remporté leurs six précédents matchs, mais l'absence de Giannis Antetokounmpo, touché à un genou, a pesé lourd.

- Gobert décisif -

Milwaukee reste leader (41 v-14 d), mais Toronto, qui a infligé aux New York Knicks une 16e défaite de suite (104-99), s'est rapproché (41 v-16 d).

Noah a contribué avec ses 19 points et 14 rebonds à la victoire de Memphis face à La Nouvelle-Orléans (99-90).

Le pivot franco-américain, arrivé à Memphis en décembre après deux saisons calamiteuses à New York, a profité du départ du pivot espagnol Marc Gasol pour Toronto jeudi, pour voir son temps de jeu grimper à 30 minutes.

Il a fini meilleur marqueur de son équipe avec un 8 sur 14 au tir et un sans-faute aux lancers francs (3 sur 3).

De l'avis de son entraîneur J.B. Bickerstaff, il a "donné un aperçu du joueur qu'il a été dans le passé".

"Il faut vraiment le féliciter, il était omniprésent sur le terrain et a permis à notre équipe de s'imposer avec son énergie", a apprécié son coach.

Rudy Gobert a lui aussi été décisif dans la large victoire d'Utah (125-105) face à San Antonio.

Il a marqué 21 points et capté 13 rebonds et s'est offert son 45e "double double" de la saison, ce qui fait de lui le joueur NBA le plus prolifique dans ce registre, à égalité avec le pivot camerounais de Philadelphie Joël Embiid.