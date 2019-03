NBA: San Antonio célèbre la carrière de Ginobili

L'équipe NBA des San Antonio Spurs a célébré jeudi la carrière de l'Argentin Manu Ginobili, qui a pris sa retraite l'été dernier, lors d'une cérémonie où son maillot a été accroché au plafond de l'AT&T Center.

Ginobili, 41 ans, fait désormais partie officiellement des légendes des Spurs, aux côtés notamment de David Robinson et de Tim Duncan.

Son maillot N.20 ne sera plus jamais attribué à un autre joueur des Spurs.

Il est probable qu'aucun autre joueur ne suscitera autant de ferveur et d'admiration parmi les supporteurs et joueurs de la franchise texane.

La longue et émouvante cérémonie, organisée à l'issue de la victoire contre Cleveland (116-110), a encore montré que l'Argentin, parfait inconnu à son arrivée dans le Texas en 2002, avait marqué à jamais l'histoire des Spurs.

Pour son retour à San Antonio, Ginobili a été accueili par Duncan et Tony Parker, qui évolue désormais à Charlotte.

Il a remporté avec eux quatre titres de champion NBA et formé le "Big Three", le trio de joueurs le plus redoutable et prolifique de NBA.

D'autres anciens coéquipiers des Spurs, comme le Français Boris Diaw, et de la sélection argentine avec qui il a remporté le titre olympique en 2004, avaient également fait également le déplacement.

"C'est tellement fort, je suis plus que reconnaissant", a-t-il déclaré, en larmes.

"Quand j'ai commencé à être bon au basket, je me suis dit que je pourrais peut-être avoir une belle carrière en Europe, peut-être gagner quelque chose en équipe nationale", a poursuivi "El Manu".

"Et un soir comme celui-là, tu te réveilles et tu entends toutes les belles choses que disent de toi des légendes", a-t-il souligné, après les discours de Duncan, Parker et de l'emblématique entraîneur des Spurs, Gregg Popovich.

Ginobili a disputé lors de seize saisons NBA 1.057 rencontres de saison régulière (762 victoires pour 295 défaites) sous le maillot des Spurs et terminé sa carrière avec des moyennes de 13,3 points, 3,8 passes décisives et 3,5 rebonds.

Il est le seul joueur, avec l'Américain Bill Bradley, à avoir remporté au moins un titre NBA, l'Euroligue (avec le club italien de Bologne) et une médaille d'or olympique.

"Pour moi, Manu est le sportif le plus complet de l'histoire de notre pays", a déclaré lors de son discours son compatriote et ancien coéquipier Fabricio Oberto.

"Tu es unique, il n'y a pas d'autre mot pour te décrire, tellement unique que +Pop+ ne savait pas que faire de toi pendant tes deux premières saisons ici", s'est souvenu Parker, qui pourrait prendre à son tour sa retraite à la fin de la saison.