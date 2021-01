NBA: séries vertueuses pour les Lakers, Mavericks et Bucks

Les Lakers, impressionnants collectivement, et Dallas, encore porté par l'épatant Luka Doncic, ont engrangé une quatrième victoire d'affilée mercredi en NBA, où Kevin Durant s'est aussi illustré avec Brooklyn en attendant de former un "Big 3" attendu avec James Harden et Kyrie Irving.

. Les Lakers se promènent

Et de quatre victoires d'affilée pour le champion en titre, qui a encore fait à Oklahoma City (128-99) la démonstration de sa grande force collective actuelle autour de LeBron James, auteur d'un match complet (26 points, 6 rbds, 7 passes).

Anthony Davis (18 pts, 7 rbds) et Montrezl Harrell (21 pts, 6 rbds en sortie de banc) ont aussi eu un apport important.

Ce 7e succès consécutif hors des ses bases constitue un record pour la franchise californienne: dans toute son histoire, jamais elle n'avait débuté une saison avec une telle série. De quoi conforter sa domination à l'Ouest (10-3).

Derrière pointent les Clippers qui sont venus à bout de La Nouvelle-Orléans (111-106), grâce leur duo de stars Kawhi Leonard et Paul George. Le premier a inscrit 28 points (9 passes, 6 rbds), le second 27 (6 passes, 6 rbds) et les deux ont été décisifs en fin de match avec des shoots derrière l'arc.

. Les Nets s'appliquent

En attendant le retour de Kyrie Irving (raisons personnelles) et l'arrivée de James Harden, finalement cédé par Houston dans une transaction monstre impliquant également Indiana et Cleveland, Kevin Durant a tenu solidement la maison Nets, vainqueurs chez les Knicks dans le derby new-yorkais (116-109).

"KD", qui avait brillé la veille, décisif en fin de match pour battre Denver (122-116), a moins eu à s'employer (26 pts, 6 passes) pour son premier "back-to-back" depuis son retour à la compétition après un an et demi d'absence due à une rupture d'un tendon d'Achille.

A ses côtés, Joe Harris et Bruce Brown, 15 points chacun, ainsi que le Français Timothé Luwawu-Cabarrot (13 pts) ont compensé les absences de Caris LeVert, Jarrett Allen et Taurean Prince, partis dans l'échange avec Harden.

Pour les Knicks, où seul Julius Randle (30 pts) a surnagé, la série de revers s'allonge (4).

. Les Mavs enchaînent

Cette fois il n'a pas réussi le triple-double, mais Luka Doncic, désigné meilleur joueur de la semaine passée à l'Ouest, a confirmé sa forme étincelante lors de la victoire de Dallas à Charlotte (104-93).

Le prodige slovène âgé de 21 ans a compilé 34 points, 13 rebonds, 9 passes, ajoutant 4 contres, son record personnel, qui témoignent d'un changement d'état d'esprit: il ne veut plus simplement briller offensivement, il veut aussi mieux défendre, conscient de cette nécessité pour faire des Mavericks une équipe compétitive.

La soirée a été d'autant plus réussie pour les Texans que leur pivot letton Kristaps Porzingis (16 pts), opéré du genou droit en octobre, a fait un retour sans encombre. Et que leur entraîneur Rick Carlisle en a profité pour passer la barre des 800 victoires.

Côté Hornets (7e à l'Est), plus que la bonne série de quatre victoires stoppée, c'est la sortie sur blessure de Gordon Hayward (16 pts), touché à la hanche gauche, qui inquiétait après-coup.

A l'instar de Dallas, Portland a remporté sa quatrième victoire d'affilée aux dépens de Sacramento (132-126), grâce notamment aux 40 points (13 rbds) de sa star Damian Lillard.

. Les Bucks se baladent

Les matches se suivent et se ressemblent entre les Bucks et les Pistons: pour la troisième fois, Milwaukee s'est imposé (110-101) sans être inquiété, Giannis Antetokounmpo en profitant pour réussir le 20e triple-double de sa carrière (22 pts, 10 rbds, 10 passes).

Le double MVP en titre n'a pas été seul, Jrue Holiday ajoutant 21 points pour des Bucks qui ont démarré fort en réussissant 7 paniers à longue distance sur leur 11 premières tentatives pour finir avec un total très honorable (19/43).

Grâce à cette troisième victoire consécutive, la franchise du Wisconsin rejoint Philadelphie à la 2e place à l'Est, tandis que Détroit reste lanterne rouge.