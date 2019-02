NBA: stop ou encore, Nowitzki n'a pas encore pris sa décision

L'Allemand Dirk Nowitzki n'a pas exclu mercredi de poursuivre sa carrière au-delà de la saison en cours et de disputer en 2019/20 une 22e et dernière saison sous le maillot des Dallas Mavericks.

"Je ne sais pas, je n'y ai pas encore vraiment réfléchi", a expliqué Nowitzki après la victoire de son équipe face à Indiana (111-101).

"J'aimerais être là aux côtés des jeunes pour une année de plus, mais tout dépend de comment mon corps se sentira. J'ai eu quelques problèmes cette année, comme un genou gonflé les semaines précédant le All Star Game", a-t-il rappelé.

"Tout n'est pas parfait, mais je me sens mieux, je me sens plus fort", a insisté Nowitzki qui aura 41 ans en juin prochain.

"Je prendrai ma décision plus tard, mais je pense que le futur (pour Dallas) est rayonnant, avec Luka (Doncic) et KP (Kristaps Porzingis)", le pivot letton arrivé début février en provenance de New York, a-t-il estimé.

"S'ils restent en bonne santé et jouent longtemps ensemble, Luka et KP peuvent réussir de grandes choses et se compléter. Ils ont tous les deux beaucoup de talent, ils devraient bien s'entendre, mais on verra comment ça se passera la saison prochaine", a-t-il conclu.

Nowitzki a fait toute sa carrière NBA à Dallas. Il y a remporté le titre en 2011 et le trophée de meilleur joueur (MVP) en 2007, une première pour un Européen.

Même s'il ne l'a pas annoncé officiellement, la saison 2018/19 devait être de l'avis général sa dernière en NBA.

Mais la perspective de jouer avec Doncic et Porzingis, qui fera son retour sur les parquets NBA en octobre prochain après une grave blessure à un genou, pourrait le convaincre de repartir pour une saison de plus.

Nowitzki a manqué les deux premiers mois de la saison en cours après avoir été opéré d'une cheville durant l'été.

Il a disputé 30 matches, dont trois comme titulaire, et tourne à des moyennes de 5,5 points et 2,1 rebonds par rencontre.