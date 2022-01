NBA: Thompson sauve les Warriors face aux Nets d'Irving

Klay Thompson n'était pas dans un grand soir, mais, dans le money-time, il a offert la victoire à Golden State face à Brooklyn (110-106), samedi en NBA, où Toronto a eu besoin de trois prolongations pour s'imposer chez le leader Miami (124-120).

Au Chase Center, avec son "splash brother" Stephen Curry, ils ont longtemps eu la tête sous l'eau, plombés par une adresse aux tirs indigente. Mais il est rare que cela dure un match entier.

Dans le quatrième quart-temps, Thompson a réussi neuf points d'affilée, en rentrant notamment son deuxième shoot derrière l'arc de la soirée (sur sa 8e tentative) pour créer un petit écart (107-103), ensuite conservé avec des lancers francs.

Il a fini avec 16 points (6 rbds), soit trois de moins que Curry (8 passes, 7 rbds), qui a fait de nombreux mauvais choix en attaque, résultant sur cinq pertes de balles.

Les Warriors, qui ont longtemps dû s'appuyer sur Andrew Wiggins (24 pts), conservent leur 2e place à l'Ouest derrière Phoenix, grâce à ce cinquième succès d'affilée.

Pour les Nets, désormais 6e à l'Est à cause de ce quatrième revers consécutif, il y avait de quoi nourrir quelques frustrations, après avoir su effacer un retard de 19 longueurs au 3e quart-temps, dans le sillage de Kyrie Irving, auteur de sa meilleure performance de la saison (32 pts, 7 passes). Son shoot admirable à 9 secondes du buzzer, pour ramener le score à 107-106 n'aura servi à rien.

A Memphis, les Grizzlies, larges vainqueurs de Washington (115-95), se sont appuyés une nouvelle fois sur leur phénomène Ja Morant, auteur de 34 points (à 15/27) dont un dunk en moulin à vent sur alley-oop (passe en l'air), promis à trôner dans le Top 10 des plus belles actions de la semaine.

- Philadelphie 3e -

Côté Wizards, qui glissent à la 11e place à l'Est après ce cinquième revers d'affilée, seul Kyle Kuzma a surnagé (30 pts, 8 rbds).

Pour ses retrouvailles avec son ancien coach Rick Carlisle, resté 13 saisons à la tête des Mavs et désormais en charge des Pacers, Luka Doncic n'a pas fait de sentiment (30 pts, 12 rbds) et Dallas s'est imposé aisément (132-105). Mais, ombre au tableau des Texans (5e à l'Ouest), Kristaps Porzingis s'est blessé à un genou.

A l'Est, c'est au bout du suspense et de trois "overtimes", soit quinze minutes de plus que les 48 règlementaires, que les Raptors ont climatisé la salle du le Heat.

Fred VanVleet (19 pts, 8 passes) a été le bourreau de Miami, avec deux banderilles à trois points en l'espace d'une minute, qui ont tué tout suspense. Auparavant c'est Gary Trent Jr (33 pts), qui avait été la locomotive de Toronto.

Côté Heat, toujours leader à l'Est, Jimmy Butler, auteur d'un triple-double (37 pts, 14 rbds, 10 passes), n'a toutefois pas pesé en prolongations.

A Philadelphie, un superbe duel a opposé Joel Embiid à Tyrese Haliburton, les Sixers du premier ayant finalement le dernier mot sur les Kings du second (103-101).

Le pivot camerounais a confirmé qu'il était un candidat sérieux pour le trophée de MVP (36 pts, 12 rbds, 6 passes). Et alors qu'il venait de donner dix unités d'avance à Philly à plus de deux minutes du terme, Haliburton (38 pts), a enchaîné huit pions d'affilée. Mais cela n'a pas suffi pour Sacramento.

Les 76ers font la bonne opération du soir car ils grimpent à la 3e place.

Au 8e rang, se trouve Boston vainqueur (107-97) à La Nouvelle-Orléans. Jayson Tatum a été prépondérant (38 pts, 7 passes).