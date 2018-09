NBA: Thompson voit Cleveland dominer l'Est, même sans LeBron

Le pivot canadien de Cleveland Tristan Thompson voit son équipe qui a pourtant perdu sa superstar LeBron James, dominer la conférence Est lors de la saison 2018-19 qui débute mi-octobre.

"Nous sommes encore l'équipe qui a remporté la conférence Est les quatre dernière fois", a-t-il expliqué jeudi à l'issue de l'entraînement.

"Tant qu'on ne nous a pas détrôné, personne, à Boston ou à +Philly+, ne peut rien dire d'autre", a-t-il poursuivi.

"Boston avait l'avantage de jouer à domicile pour le match N.7 et a perdu, Philadelphie a presque été balayé et on connaît déjà l'histoire pour Toronto", a rappelé Thompson, en référence au déroulement des play-offs 2018.

Les Cavaliers, portés par James, avaient surclassé les Toronto Raptors (4-0) au 2e tour, avant d'arracher leur qualification pour la finale NBA en venant à bout des Celtics (4-3).

Philadelphie, présentée au même titre que Boston comme l'équipe pouvant succéder à Cleveland à l'Est, avait été éliminée 4 à 1 par les Celtics au 2e tour.

Thompson, 27 ans, est le père du premier enfant de la starlette de TV réalité Khloé Kardashian. Il a bouclé la saison 2017-18 avec une moyenne de 5,8 points et 6,6 rebonds, ses plus mauvaises statistiques depuis ses débuts en NBA en 2011 à Cleveland.