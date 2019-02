NBA: Tony Parker dépasse les 7000 passes décisives

Le meneur français de Charlotte Tony Parker a dépassé le seuil des 7000 passes décisives depuis ses débuts NBA en 2001, vendredi lors de la victoire des Hornets face à Memphis (100-92).

Parker, 36 ans, a délivré sept passes décisives face aux Grizzlies et en totalise désormais 7003.

Il est devenu selon son équipe le 17e joueur dans l'histoire de la NBA à atteindre ce chiffre, seulement le deuxième non-américain après la Canadien Steve Nash.

Parker qui avait manqué le match précédent de son équipe en raison d'une cheville douloureuse, était pourtant incertain jusqu'à une heure du coup d'envoi de la rencontre.

Sur le terrain, l'ancien joueur de San Antonio, quadruple champion NBA, n'a pas donné l'impression d'être gêné par cette douleur. En plus de ses sept passes décisives, il a marqué 15 points (6 sur 9 au tir) en 22 minutes de jeu.

Charlotte a toutefois souffert pour venir à bout de Memphis, pourtant en pleine déconfiture (11 défaites sur ses 12 derniers matches) et décimé par les blessures.

Memphis menait encore de six points (89-83), à six minutes de la fin de la rencontre, mais Kemba Walker (23 pts) et Marvin Williams, avec deux tirs primés consécutifs, ont eu raison des Grizzlies.

Joakim Noah qui a rejoint Memphis en décembre, a livré son match le plus complet avec 10 points (4 sur 5 au tir) et 11 rebonds en 22 minutes.