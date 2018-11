NBA: Toronto confirme à l'Est, Portland s'affirme à l'Ouest

Il y a du nouveau à l'Ouest: Portland a pris seul les commandes de la conférence en s'imposant à New York (118-114), alors qu'à l'Est, Toronto a confirmé sa place de leader en s'imposant sur le fil à Orlando (93-91).

Kawhi Leonard (18 points) a été le meilleur marqueur de Toronto, mais c'est Danny Green (13 pts) qui a donné la victoire aux Raptors en Floride sur un ultime panier en extension à une demi-seconde de la sirène. Avec cette victoire, Toronto affiche un bilan de 14 victoires pour 4 défaites et devance Milwaukee (12v - 4 d).

La fin de match a été haletante à Orlando (8e, 9v - 9d) où Toronto a pris l'avantage sur un panier d'Ibaka (91-89) avant que le Magic n'égalise sur un dunk à moins de 3 secondes de la fin du match d'Evan Fournier qui a été le meilleur marqueur de la partie (27 pts). Sur sa dernière possession, Toronto a lancé Green qui n'a pas manqué le panier de la victoire.

"J'ai juste vu l'ouverture et tenté le tir. J'ai de la chance, c'est entré, a sobrement commenté Green. Nous avions à cœur de montrer du caractère et de la maturité".

Toujours en Floride, Miami s'est incliné devant Brooklyn (104-92). Le Magic (6v - 11d) est 11e à l'Est, où les Nets sont 9es (8v - 10d).

- Wall est bien là -

À Washington, les Wizards (10es, 6v - 11d) privés de Dwight Howard ont su remonter un handicap de 24 points à la mi-temps pour finalement nettement battre les Los Angeles Clippers 125-118.

Alors qu'on le dit sur le départ, John Wall a été l'un des principaux artisans de la victoire de Washington avec 30 points mais également 8 passes, deux interceptions et deux contres.

"C'est dingue ! Tout le cœur que je mets et les efforts que je fais pour cette équipe et entendre que je vais être échangé... Entendre tout ça c'est à la fois un peu amusant et frustrant", a commenté Wall.

"J'essaye juste de rester au-dessus de tout ça, de faire de mon mieux. Tout n'est qu'une question d'efforts", a-t-il ajouté avant de revenir sur la performance collective de son équipe: "en seconde période, nous avons fait ces efforts et joué avec le cœur, alors qu'en première période nous n'avons pas joué avec la moindre intensité".

Les Clippers (11v - 6d) émargent en 4e position de la conférence Ouest où les Portland Trail Blazers ont pris seuls le commandement avec un bilan de 12 victoires pour 5 défaites devant Memphis (11v - 5d) et le champion en titre Golden State (12v - 6d) qui ne jouaient pas mardi.

C.J. McCollum a été le plus prolifique pour les Trails Blazers (31 pts), bien épaulé par Damian Lillard (29 pts, 8 passes).

En face, les 32 points de Tim Hardaway Jr, meilleur marqueur de la partie, ont été insuffisants pour éviter aux Knicks (13es, 4v - 14d) une 6e défaite d'affilée.

Résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs de mardi:

Miami - Brooklyn 92 - 104

New York - Portland 114 - 118

Orlando - Toronto 91 - 93

Washington - LA Clippers 125 - 118