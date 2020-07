NBA: Westbrook et deux autres joueurs testés positifs au coronavirus

Russell Westbrook, meneur vedette des Houston Rockets, a été testé positif au COVID-19, tout comme deux joueurs déjà arrivés à Orlando pour la reprise du championnat NBA fin juillet en Floride, ont annoncé lundi le joueur et la NBA.

Nommé meilleur joueur (MVP) de NBA en 2017, Westbrook a aussi rassuré ses fans sur Twitter: "Je me sens bien actuellement, je suis en quarantaine et j'ai hâte de rejoindre mes coéquipiers dès que j'en aurai l'autorisation. Prenez ce virus au sérieux, portez un masque", a écrit le joueur de 31 ans.

Cette annonce par l'une des stars du basket nord-américain intervient alors que des joueurs ont commencé à arriver à Orlando (Floride) pour le camp d'entraînement qui va précéder la reprise de la NBA, le 30 juillet, dans la "bulle" de Disney World, après quatre mois de pause forcée par la pandémie de coronavirus.

Des tests ont déjà été pratiqués sur 322 joueurs arrivés au NBA Campus de Disney World depuis le 7 juillet, dont deux se sont révélé positifs. Les deux joueurs, dont le nom ou le club n'ont pas été précisés, ont ensuite quitté Disney World pour s'isoler chez eux ou ailleurs.

Comme Westbrook, deux autres joueurs des Rockets ne sont pas encore partis pour Orlando: James Harden et l'international camerounais Luc Mbah a Moute, mais Houston n'a pas donné d'explication à leur sujet.

L'entraîneur des Rockets, Mike D'Antoni, avait indiqué dimanche que Westbrook, Harden et Mbah a Moute devaient "travailler à domicile. Nous les attendons d'ici quelques jours. On ne sait jamais, mais on pense les retrouver d'ici le milieu de la semaine. Ils vont arriver".

Westbrook et les deux nouveaux joueurs annoncés lundi par la NBA ont rejoint une liste de 19 joueurs de la NBA testés positifs au COVID-19 depuis le 1er juillet. Cette liste comprend aussi Kevin Durant (Brooklyn), Marcus Smart (Boston) et deux vedettes des Utah Jazz, Donovan Mitchell et le Français Rudy Gobert.