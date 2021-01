Neige dans le Grand Est: vigilance orange levée, 6.000 foyers toujours sans électricité en Alsace

Plus aucun département du Grand Est n'était classé en vigilance orange neige-verglas vendredi selon Météo France, après un "épisode neigeux remarquable" qui a provoqué d'importantes perturbations de la circulation des trains TER en Alsace où environ 6.000 foyers étaient toujours sans électricité dans la soirée.

Les départements de la région restent cependant en vigilance jaune et les conditions de circulation, si elles s'améliorent, y sont toujours difficiles.

La préfecture du Haut-Rhin a mis en garde vendredi soir dans un communiqué contre des "risques de coulées de neige et d'avalanches sur le massif des Vosges", où "le manteau neigeux, qui dépasse désormais les 130 à 150 cm d'épaisseur en montagne, n'est pas stabilisé".

Selon Atmo-Risk, spécialiste des prévisions et des risques météo en Alsace, il n'était pas tombé autant de neige depuis 2006 dans le Haut-Rhin, où une épaisseur de 22 cm à Colmar et 19 cm à Mulhouse a été observée.

Dans ce département, le fonctionnement des écoles était "très dégradé": "très peu d'élèves se sont présentés dans les écoles ce matin, qui assurent un protocole d'accueil", a précisé la préfecture.

Il est également tombé 22 cm de neige à Strasbourg et plus de 30 cm dans les vallées alsaciennes qui pénètrent dans le massif vosgien.

De ce fait, la circulation des trains a été très fortement affectée vendredi en Alsace, en raison notamment de chutes d'arbres alourdis par la neige sur les voies, plusieurs lignes pouvant toutefois être rétablies dans l'après-midi.

En revanche, d'autres, comme entre Mulhouse et Bâle, Molsheim et Saint-Dié ou Molsheim et Sélestat, "ne seront en capacité de réouvrir que (samedi), en début de matinée", voire "en milieu de journée", selon un communiqué de la SNCF.

Par ailleurs, selon une porte-parole d'Enedis, "environ 6.000 foyers", contre 12.000 vendredi matin, restaient privés d'électricité dans la soirée en Alsace, principalement dans les vallées de Munster et de Sainte-Marie-aux-Mines ainsi qu'au nord-ouest de Rouffach.

Un retour à la normale n'est pas attendu avant "samedi soir", le temps de diagnostic ayant été plus long que prévu en raison des difficultés d'accès, a-t-on ajouté.

Du côté d'Electricité de Strasbourg et de Strasbourg électricité réseaux, autre fournisseur d'énergie en Alsace, on estime que jusqu'à 4.500 personnes ont subi des coupures de courant mais le problème a été rapidement réglé. Seule une centaine de foyers restaient privés d'électricité vendredi après-midi car il fallait refaire entièrement une partie d'une ligne trop endommagée. Une équipe de bûcherons est à pied d'oeuvre.

Les cars scolaires étaient également à l'arrêt depuis jeudi dans plusieurs départements du Grand Est en raison de ces abondantes chutes de neige.

Dans les Vosges, la Meuse, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, la circulation des transports scolaires avaient été arrêtée dès mercredi soir.

Les préfectures des Ardennes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges avaient également suspendu les transports scolaires pour vendredi.

Mais "compte tenu de l'évolution favorable de la situation, l'interdiction de la circulation des transports scolaires (a été) levée à partir de 14h00 pour permettre notamment le retour à domicile des élèves internes", avait indiqué la préfecture des Vosges.

En revanche, les transports scolaires ou collectifs d'enfants ainsi que les transports non urbains de voyageurs, hors TER, seront interdits samedi dans le Bas-Rhin, a annoncé la préfecture.

apz-ha-bdx-dsa/swi