Neige: un mort et 140.000 foyers privés d'électricité dans trois départements

Un mort dans l'Isère, trafic ferroviaire en partie bloqué à Grenoble, 140.000 foyers privés d'électricité dans la Drôme, Isère et Ardèche: la neige tombant en abondance a semé la pagaille et provoqué un drame mercredi soir en Rhône-Alpes.

Un automobiliste de 63 ans est décédé jeudi soir dans la commune de Roche, dans le Nord de l'Isère, après la chute d'un arbre, a-t-on appris auprès de la préfecture.

Le sexagénaire essayait de déplacer un arbre tombé sous le poids de la neige vers 19H00, avec le renfort d'autres personnes, quand un second arbre s'est abattu sur eux. Un jeune homme de 27 ans a également été blessé et hospitalisé à Bourgoin-Jallieu.

Les chutes de neige ont provoqué des coupures d'électricité, privant quelque 140.000 foyers de courant dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche, a annoncé Enedis.

Deux lignes à haute tension ont notamment été coupées. Un premier incident s'est produit vers 19h30 à Tournon-sur-Rhône (Ardèche) quand sous le poids de la neige une ligne électrique de 20.000 volts est tombée, a précisé à l'AFP la préfecture de l'Ardèche,

Un second câble dans le département est tombé dans la soirée à Saint-Julien-en-Saint-Alban sur vingt-cinq maisons, dont les occupants ont été évacués par les pompiers et installés par sécurité dans la salle des fêtes, ont annoncé les pompiers ardéchois.

"Nos équipes sont en cours de déploiement mais la situation évolue encore", a ajouté le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

- Transports perturbés -

En Isère, la SNCF a annoncé que la circulation de trains était interrompue sur trois axes depuis Grenoble "au minimum jusqu'à vendredi midi" en raison de la présence d'arbres tombés sur les voies ou menaçant de le faire.

Les axes concernés sont Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence et Grenoble-Veynes. Il sera toutefois possible de se rendre de Grenoble à Lyon mais par "un détournement" passant par Chambéry en Savoie et Ambérieu dans l'Ain, a précisé cette même source à l'AFP.

L'Ardèche, comme le Rhône, la Loire, l'Ain, l'Isère, la Drôme et la Saône-et-Loire, a été placée jeudi en vigilance orange neige-verglas.

Jusqu'à 20 centimètres de neige à basse altitude et jusqu’à 30 centimètres dès 300 mètres sont attendus, selon Météo France, précisant que les chutes de neige cesseront progressivement par le sud dans la nuit de jeudi à vendredi.

La préfecture de l'Ardèche, à l'instar de nombreux autres territoires concernés, a interdit la circulation des transports de marchandises supérieurs à 7,5 tonnes sur les routes du département et rendu obligatoires les équipements spéciaux (pneus neige) pour tous les autres véhicules.

En Isère, la préfecture a appelé la population à différer tout déplacement non indispensable que ce soit en voiture ou à pied, et ne pas engager d'opération de déneigement ou de rétablissement d'antenne sur un toit par exemple qui pourrait se révéler dangereux.

Dans le Rhône, les poids-lourds ont été interdits dès 16H00 sur toutes les autoroutes contournant Lyon, que sont l'A6, l'A7, l'A42, l'A43, l'A46 et l'A432. Ces véhicules devaient également être stockés sur différents points du réseau autoroutier de l'Ain, où la préfecture a activé son plan intempéries afin de gérer au mieux le trafic routier.

Dans la Loire, les transports scolaires seront suspendus vendredi, a annoncé jeudi soir le conseil départemental précisant que "les établissements scolaires resteront néanmoins ouverts".

Ces intempéries s'ajoutent aux orages et aux fortes précipitations qui étaient attendus jeudi dans le sud-est du pays dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Var, également en vigilance orange.