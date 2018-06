Netanyahu en visite à Paris pour un front commun anti-Iran

En même temps : Total et PSA quittent l'Iran...

Quid du conflit israélo-palestinien ?

J-4 avant l'ouverture de l#39;exposition Israel@lights au GrandPalaisRmn ! Du 6 au 8 juin venez découvrir 70 ans d#39;innovation, de créativité et de progrès : la contribution d#39;Israël à l#39;humanité pic.twitter.com/d9E32M1wFO mdash; Aliza Bin Noun (@AlizaBinNoun) 2 juin 2018

Tel un VRP de l'ostracisation iranienne à la Trump, Benjamin Netanyahu arrive en France ce mardi pour rencontrer Emmanuel Macron. Après Berlin où il a agité le chiffon rouge des migrants pour alerter Angela Merkel de l'urgence de contenir l'influence de Téhéran au Moyen-Orient, c'est à Paris que le Premier ministre israélien est attendu pour porter le fer.Il risque d'y rencontrer la même incrédulité. A l'instar de la chancelière allemande, le président français va réitérer à son tour la nécessité de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien qui, à défaut d'être parfait, offre aux yeux des Européens le seul garde-fou contre la prolifération nucléaire dans la région.Une vision à l'opposée de celle du dirigeant de l'Etat Hébreu, totalement sur la même ligne que Donald Trump, lequel a sorti le 8 mai les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Selon Benjamin Netanyahu, cet accord n'empêchera pas l'Iran de se doter de la bombe atomique et l'aide à financer son expansion régionale (en Syrie, au Liban, en Irak), au détriment de la sécurité d'Israël, en renflouant son économie.Pour faire céder les Européens, il mise aussi sur la menace de sanctions américaines contre les entreprises européennes qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Un argument qui a commencé à porter ses fruits au sein des grands groupes français.Emboîtant le pas à Total, le constructeur automobile PSA s'apprête à quitter ce marché juteux sur lequel il s'était tout juste réimplanté. Son plus grand marché étranger en volume avec plus de 400 000 véhicules vendus l'an dernier.Le groupe vient d'annoncer dans un communiqué avoir "commencé le processus de suspension des activités de ses joint-ventures, afin de se conformer à la loi américaine d'ici le 6 août 2018".Autant dire que dans ce contexte, le conflit israélo-palestinien se trouve relégué au deuxième plan, alors même que plus d'une soixantaine de Palestiniens ont péri il y a trois semaines sous le feu des tirs israéliens à la frontière de la Bande de Gaza.Le "en même temps" macronien tamisant de plus les responsabilités. En réaction à ces frappes israéliennes, le président français avait condamné les violences tout en rappelant son "attachement à la sécurité d'Israël".Alors que plusieurs associations pro-palestiniennes ont appelé à manifester contre la visite de Benjamin Netanyahu cette après-midi, les deux hommes vont inaugurer l'exposition Israel@Lights au Grand Palais qui ouvre la Saison croisée France-Israël, à l'occasion des 70 ans de l'Etat Hébreu.Ils y trouveront peut-être matière à accorder leurs vues. La thématique de l'exposition ? L'innovation technologique.