Netflix zappe des épisodes de South Park en France

Netflix a choisi de ne pas diffuser en France une dizaine d'épisodes jugés "dénigrants" du dessin animé "South Park", a reconnu la plateforme quelques jours après le début de la diffusion des saisons 15 à 21.

"Les épisodes de South Park disponibles sur Netflix sont, tout simplement, ceux que les ayant-droits nous ont proposés", s'est justifié Netflix France sur Twitter, s'excusant pour une première "explication erronée", dans laquelle la plateforme assurait que des épisodes avaient été "censurés lors de leur toute première diffusion en France" car "considérés comme dénigrants pour certaines communautés".

La plateforme avait été interpellée par des fans qui adorent, justement, le côté potache, provocateur et bourré de références de cette série qui met en scène les aventures de quatre enfants d'école primaire.

"Si on pouvait diffuser les épisodes censurés, on l'aurait fait. On est dans l'obligation de respecter ce qui touche au légal", a plaidé sur Twitter la plateforme de streaming américaine, sans donner de précisions sur le caractère "dénigrant" de ces épisodes.

Les épisodes supprimés évoquent dans le désordre les Allemands, la Shoah, Oussama Ben Laden, un Jésus dopé, l'autisme, le football américain ou la réconciliation des trois grands monothéismes.

Contacté par l'AFP, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a souligné qu'il avait uniquement "mis en garde" la chaîne Game One, en 2007, après la diffusion de deux épisodes de la saison 10 de la série, parce qu'ils auraient dû être déconseillés aux moins de 12 ans et diffusés après 22 heures, "en raison du langage cru et vulgaire des personnages, de références sexuelles explicites et de l'application de méthodes de dressage de chiens à l'éducation d'un enfant".

Début septembre, Netflix a également mis en ligne en Irlande et au Royaume-Uni son catalogue de South Park, choisissant de diffuser la première et les trois dernières saisons ainsi qu'une sélection des "épisodes les plus marquants", selon son compte Twitter.

En France, les épisodes de South Park sont également diffusés sur un bouquet d'Orange et devraient être disponibles sur Amazon Prime courant octobre.