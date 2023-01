"New Babylon" de KT Gorique, aux confins du hip-hop et de la musique ivoirienne

"New Babylon" est né entre 2020 et 2021, une période floue et difficile marquée par la pandémie de coronavirus, déclare d'emblée KT Gorique à la RTS. Durant cette période, tous les projets artistiques sont interrompus, la chanteuse y voit une occasion de se lancer dans la composition de nouveaux morceaux.

"Cet album est comme une photo d'un instant de doute où l'on cherche la réponse, pas où l'on se laisse enfoncer dans nos doutes et nos questionnements. C'est le moment où l'on décide de trouver une solution. 'Babylon', c'est aussi une expression qui vient du reggae et qui désigne tous les côtés négatifs de la société moderne dans laquelle on vit, surtout par rapport aux systèmes d'oppression, d'exploitation et de contrôle", poursuit la rappeuse de Martigny.

Des rythmes ciselés, une langue affûtée

Dans ces sept nouveaux titres, KT Gorique utilise les assonances et les allitérations, des figures de style qui créent des effets sonores. Quant à la musique, si l'influence du rap américain est toujours bien présente, ce nouvel album fait la part belle à des rythmes plus afros et des percussions qui nous entraînent dans son pays d'origine: la Côte d'Ivoire.

Chargement du lecteur...

"No vaseline" est un hommage au rap "old school" des années 2000, une période qui a beaucoup marqué KT Gorique. La flûte orientale et l'utilisation de scratchs (le fait de produire des sons en manipulant d'avant en arrière un disque sur une platine) font aussi référence à un univers qui s'approche de celui de la rappeuse américaine Missy Elliott.

Chargement du lecteur...

Au niveau du processus artistique, la musique vient d'abord pour KT Gorique. Les textes suivent dans un deuxième temps et ils sont écrits en français, la langue qui lui vient naturellement. La rappeuse utilise aussi le nouchi, l'argot ivoirien, et ses refrains sont parfois rédigés en anglais. Une manière pour KT Gorique de rassembler un public international, car une grande partie de ses fans ne sont pas francophones.

Des influences multiples

Née à Abidjan en 1991, KT Gorique, de son vrai nom Caterina Akissi Amenan Mafrici, passe son enfance en Côte d'Ivoire. KT Gorique danse et écrit des poèmes dès l'âge de huit ans. En arrivant en Suisse, à douze ans, elle tombe dans la marmite du hip-hop américain: The Notorious B.I.G., Wu-Tang Clan, Fugees et beaucoup d'autres rythment son adolescence.

KT Gorique n'oublie pas pour autant ses origines ivoiriennes, "Moto Moto" de DJ Arafat fait d'ailleurs partie de ses coups de coeur musicaux.

Une autre spécificité du coupé décalé, c'est que chaque titre représente le concept de la danse.KT Gorique, rappeuse suisse

Le coupé décalé est un style de musique urbaine ivoirienne inventé dans les années 2000 et DJ Arafat est une légende dans ce domaine, indique KT Gorique. "C'est un de mes artistes préférés depuis que je suis toute petite, sa musique me met en joie, dès que je l'écoute j'ai envie de danser. Une autre spécificité du coupé décalé, c'est que chaque titre représente le concept de la danse. Dans le cas de cette chanson, la danse tourne autour de la moto. L'idée, c'est que lors d'une fête ou d'une soirée, tout le monde peut reproduire les mêmes pas de danse. Pour moi au final, c'est une musique festive et instinctive, qui me vide la tête", conclut l'artiste aux multiples talents.