New York recouvert de neige, "une bonne coupure" après une année compliquée

New York se réveillait jeudi sous un épais manteau de neige, gage de copieuses batailles de boules de neige à Central Park, au terme d'une tempête qui a semé la pagaille dans le nord-est des Etats-Unis et assombri un peu plus l'humeur des restaurateurs.

Une tempête de neige aura balayé plusieurs Etats du nord-est des Etats-Unis durant près de 24 heures, les nuages se dissipant progressivement en milieu de journée jeudi.

Il est tombé plus d'un mètre de neige dans certaines zones du nord de l'Etat de New York, mais la plupart des grandes villes de la région ont plutôt reçu entre une dizaine et une vingtaine de centimètres de poudre blanche.

Au moins six personnes sont mortes, la plupart dans l'un des milliers d'accident de la route qui ont eu lieu dans la région, selon plusieurs médias américains.

Les autorités ont indiqué que la tempête n'affecterait pas la distribution des vaccins contre le Covid-19, qui a débuté le week-end dernier.

A New York, les camions poubelles parés d'un chasse-neige sillonnaient les avenues de la ville avec leur crissement caractéristique, tandis que les concierges des immeubles faisaient assaut de pelles, saleuses, ou balai-brosse.

A Central Park, poumon de Manhattan, dès les premières heures du jour, les skieurs de fond profitaient d'un revêtement neigeux pas vu à New York dans ces proportions depuis cinq ans.

"C'est génial", s'enthousiasme Elyse Mallyn, la soixantaine, qui remonte à skis la voie circulaire, vers le nord.

"Il y a quelque chose d'un peu magique", renchérit Paul Huzarski, un autre skieur. "Je peux me lever, traverser la rue et aller skier."

Lui qui déteste le ski de fond est venu à skis alpins, mais faute de temps, n'a pas trouvé de pente à son goût.

- "Profiter de New York" -

Au sud du Metropolitan Museum, Cypress Hill, le lieu de glisse le plus renommé du parc, s'emplit peu à peu d'enfants venus avec leurs parents.

"C'est mieux de venir tôt parce que ça va être bien dense tout à l'heure", se réjouit John Wilcox, venu passer quelques heures à dévaler la pente avec son fils de dix ans.

"C'est une bonne coupure de pouvoir sortir et avoir une activité", dit-il. En ce moment, avec la pandémie, "vous ne pouvez pas faire grand-chose."

"On n'a pas pu rentrer en France cette année, donc on essaye de profiter un maximum de New York sans les touristes", explique Julie Grandperrin, venue avec son fils Lucas en bus.

Tandis que les dizaines de chiens qui font leur promenade quotidienne s'ébrouent joyeusement dans la neige, Cypress Hill donne ses premières frayeurs. Les premiers pleurs résonnent bientôt après une chute.

"Il y a moins de pollution (en ce moment à New York), donc les choses sont plus blanches et plus belles. C'est exceptionnel", s'émerveille Thomas Jacquot, en compagnie de ses deux enfants. "C'est l'un des rares avantages de la pandémie."

Du chocolat chaud dans le sac à dos, ce père de famille se dit content de travailler de chez lui, pour une fois.

La plupart des enfants manquent cependant à l'appel. Elèves du public, ils n'ont pas eu droit à un "snow day", journée sans cours, car l'enseignement à distance permet désormais d'éviter les déplacements.

"C'aurait été sympa de les voir tous là", regrette Kristen Bilowus, jeune professionnelle qui a acheté une luge il y a deux jours. Mais la neige promettait de tenir jusqu'à la fin des cours, vers 14H00.

De passage à Pilgrim Hill, plus au sud du parc, Kristen s'est "absentée" du travail, qu'elle effectue de chez elle, dit-elle dans un sourire, mais va devoir rentrer pour une réunion.

"C'était très important" de pouvoir profiter de la neige, dit-elle. "Aujourd'hui, c'est une journée vraiment agréable. C'est top de pouvoir sortir et se dépenser après cette année difficile."

Pour les restaurateurs, en revanche, la mauvaise passe ne fait que continuer. La mairie a en effet suspendu le service à l'extérieur, le seul autorisé actuellement, même s'il devait reprendre dès jeudi soir.

"C'est un revers de plus", se désole Fnu Dedy, manager d'un restaurant japonais du quartier de l'Upper West Side.