Neymar figure dans la liste de 23 joueurs convoqués vendredi par le sélectionneur du Brésil Tite pour les matches amicaux de l'équipe nationale brésilienne face à la Colombie et au Pérou en septembre.

Le joueur le plus cher de la planète football avait dû déclarer forfait pour la dernière Copa América avec le Brésil en raison d'une blessure et n'a toujours pas rejoué depuis avec son club, le Paris Saint-Germain, où son avenir est plus qu'incertain.