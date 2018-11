Neymar et Mbappé blessés, le Paris SG dans le flou avant Liverpool

Le Paris SG attend anxieusement mercredi le diagnostic médical concernant ses attaquants vedettes Neymar et Kylian Mbappé, dont les blessures en sélection mardi inquiètent à une semaine d'un choc décisif en Ligue des champions contre Liverpool.

"Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages me souhaitant un prompt rétablissement, je pense qu'il n'y a rien de grave", a tenté de positiver le Brésilien dans un message posté sur Instagram.

En moins d'une heure, le club parisien a vu sa paire offensive en or (achetée 400 millions d'euros en cumulé) s'effondrer sur la pelouse de Milton Keynes, en Angleterre, et de Saint-Denis où le Brésil et la France affrontaient respectivement le Cameroun et l'Uruguay.

Le N°10 de la Seleçao a quitté les siens huit minutes après le coup d'envoi en se tenant l'adducteur droit, après un tir lointain et puissant. Le médecin des Auriverde Rodrigo Lasmar s'est voulu rassurant: "Il est sorti gêné à l'aine droite. Cela prendra un peu de temps pour un meilleur diagnostic, il faudra faire des examens mais a priori ce n'est pas une blessure importante", a-t-il déclaré à la télévision brésilienne.

Sa participation au match de championnat contre Toulouse samedi est probablement compromise. Mais l'état-major parisien, et en premier lieu l'entraîneur Thomas Tuchel, doit surtout frissonner à l'idée de perdre sa pépite pour le duel contre les "Reds" mercredi au Parc des princes.

Mbappé est sorti quant à lui après une demi-heure de jeu en grimaçant de douleur, la main posée sur son épaule droite abîmée par une mauvaise chute.

- Choc "assez important" -

Le doute est donc également de mise même si, là aussi, les premières nouvelles livrées mardi soir par Didier Deschamps, ainsi que l'attitude du joueur revenu sur le banc de touche avec le sourire, incitaient à l'optimisme.

"Il avait une douleur à l'épaule suite à sa chute et il doit passer des examens demain (mercredi) matin. Mais il n'y a pas d'inquiétude particulière", selon le sélectionneur des Bleus. Il y a eu un choc "assez important" mais pas, semble-t-il, "de torsion ou autre", a-t-il précisé.

Interrogé par le quotidien L'Equipe, l'ancien médecin de l'équipe de France et du PSG Alain Simon a détaillé les deux options possibles, la meilleure et la pire.

"Si c'est une contusion de stade 1, c'est une question de jours, pas de soucis, il pourra jouer face à Liverpool. Si c'est un stade 2, ce sera très difficile parce qu'il aura de fortes douleurs lors des courses", a-t-il décrypté.

En cas de double forfait mercredi pour l'avant-dernier match des poules de C1, le PSG serait privé d'une doublette qui a inscrit 5 des 11 buts parisiens en Ligue des champions cette saison, et qui cumule 21 réalisations en championnat.

- Les solutions Draxler et Di Maria -

Le scénario serait terrible pour Tuchel alors que son équipe, troisième (avec 5 points) de son groupe derrière Naples et Liverpool (6 points), n'a plus le droit à l'erreur en C1, le principal objectif des propriétaires qataris.

L'entraîneur allemand, s'il devait être privé de Neymar et/ou Mbappé, alignerait probablement les ailiers Angel Di Maria et Julian Draxler, autour de l'habituel avant-centre Edinson Cavani.

Di Maria s'est offert un très bon début de saison jusqu'ici en sauvant le PSG contre Naples (2-2) dans les arrêts de jeu. Lors de sa prolongation, fin octobre, de contrat jusqu'en 2021, l'Argentin a d'ailleurs insisté sur la "confiance" que lui accordait "le nouvel entraîneur".

Plus inconstant, l'Allemand Julian Draxler est également dans une bonne période, mais il sait que "la concurrence est féroce avec Mbappé et Neymar, deux des meilleurs joueurs du monde", disait-il il y a quelques semaines.

Mais si les deux stars ne sont pas là...

Paris garde le traumatisme de la saison dernière avec la grosse blessure au pied droit de Neymar qui l'avait empêché de disputer le 8e de finale retour de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid (2-1) le 6 mars.