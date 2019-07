Neymar à Paris: 222 millions d'euros, des promesses et deux ans de polémiques

Un transfert record, des buts spectaculaires, un traitement médical polémique et des frasques extra-sportives... De 2017 à 2019, Neymar a fait basculer Paris dans une nouvelle dimension mais également dans un feuilleton où ses moindres faits et gestes font la une, mondialement.

Les remontrances du PSG lundi pour son absence à l'entraînement ne sont que le dernier épisode en date...

. SAISON 1

Episode 1: 222 millions d'euros

L'incroyable saga démarre avec son transfert record de 222 millions d'euros pour le débaucher du FC Barcelone. Avant l'officialisation de son arrivée le 3 août 2017 et son message d'accueil sur la Tour Eiffel, des coups de théâtre se succèdent comme le fameux "Se queda" du Barcelonais Gérard Piqué, sans parvenir à retenir "Ney" en Catalogne... Le point de départ d'un "effet domino" sans précédent sur le mercato.

Episode 2: le "show" contre Toulouse

Après ses débuts en Ligue 1 à Guingamp, Neymar effectue ses premiers pas au Parc des Princes contre Toulouse le 20 août (6-2). Avec un doublé, dont un but d'anthologie, et deux passes décisives, l'artiste brésilien donne d'entrée de jeu un aperçu de son incroyable talent.

Episode 3: "Penaltygate(s)"

Le premier couac arrive toutefois très vite contre Lyon au Parc, le 17 septembre (2-0). En fin de match, Neymar vient réclamer un ballon dont Edinson Cavani s'était emparé pour tirer un penalty. L'Uruguayen, tireur habituel, refuse puis rate sa tentative. La dispute, anodine dans n'importe quel club, se transforme en mini-affaire d'Etat.

Quatre mois plus tard, rien n'a changé... Malgré son fantastique quadruplé contre Dijon (8-0), le Brésilien réussit l'exploit de se faire siffler par son propre public quand il refuse de laisser à Cavani un penalty qui aurait pu être, pour l'Uruguayen, synonyme de record de buts inscrits sous le maillot parisien.

Episode 4: blessure et opération au Brésil

Le 25 février 2018, il reste quelques minutes à jouer dans un 'clasico' survolé contre l'OM (3-0), quand Neymar se blesse tout seul à une cheville puis sort sur civière... Le N.10 auriverde ne sera pas là pour éviter une nouvelle élimination de son club en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 6 mars. Pis, Paris donne le sentiment de ne pas avoir la maîtrise sur le traitement médical de sa star, opérée au Brésil.

Episode 5: Mondial raté et simulations

Après une longue convalescence et le gain du trophée honorifique de meilleur joueur de Ligue 1, "Ney" est bien au rendez-vous de la Coupe du monde 2018. Mais le Brésil sort dès les quarts contre la Belgique (2-1), dans un match où le N.10 pèse beaucoup trop peu. Surtout, le monde du foot retient ses simulations et sa propension à se laisser facilement tomber. Neymar vient de vivre la pire saison de sa carrière.

. SAISON 2

Episode 1: la rechute fatale

Cauchemar médical, saison 2. Après une première partie de saison pleine de promesses, le même drame se répète: le 23 janvier 2019 en Coupe de France contre Strasbourg (2-0), "Ney" quitte la pelouse du Parc en larmes, à nouveau touché au pied droit. L'opération est évitée mais la star brésilienne manque la double confrontation contre Manchester United en Ligue des champions, et l'invraisemblable "remontada bis" (victoire 2-0 à l'aller; défaite 3-1 au retour)...

Episode 2: cauchemar en Coupe(s)

Le retour de Neymar est programmé fin avril pour la finale de la Coupe de France, perdue contre Rennes. Lors de la remise des médailles dans la tribune d'honneur du stade de France, "Ney" assène une gifle à un spectateur-chambreur après la défaite. La scène devient virale sur les réseaux sociaux.

Suspendu trois matches ferme pour ce geste d'humeur, il perd son brassard de capitaine de la Seleçao à quelques semaines de la Copa America... qu'il ne pourra finalement pas jouer à cause d'une nouvelle blessure.

Episode 3 : accusation de viol à Paris

Les ennuis continuent début juin. Neymar est accusé de viol par une femme qui a déposé une plainte pour des faits qui se seraient produits à Paris. Dans une vidéo de sept minutes publiée sur Instagram, Neymar s'est défendu: "C'était un piège et j'ai fini par y tomber. J'espère que cela servira de leçon pour l'avenir".

Episode 4 : Coup de pression et sanctions ?

"Je ne veux plus avoir de comportements de stars" : dans un entretien à France Football, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi sort de son silence en juin pour ouvrir la porte à un départ du Brésilien, sans le citer. "(Les joueurs) ne sont pas là pour se faire plaisir. Et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao!" Quelques semaines plus tard, Neymar manque la reprise. Le PSG promet de "prendre les mesures appropriées qui en découlent". Avant le divorce ?