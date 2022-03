NFL: Brady sort de sa retraite et jouera la prochaine saison avec Tampa Bay

La superstar du football américain Tom Brady a annoncé dimanche son retour en NFL, un mois et demi à peine après l'annonce de sa retraite à 44 ans, et jouera la saison prochaine avec les Tampa Bay Buccaneers.

"Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n'est pas maintenant", a écrit sur Twitter le meilleur quarterback de l'histoire, sept fois vainqueur du Super Bowl.

"J'aime mes coéquipiers, et j'aime ma famille qui me soutient. Sans eux, rien de tout cela n'est possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Nous avons un travail à finir", a poursuivi Brady, qui n'aura donc pas attendu longtemps pour revenir sur sa décision.

Il l'avait prise quelques jours après l'élimination en play-offs des Buccaneers, battus par les Los Angeles Rams qui allaient ensuite remporter le Super Bowl.

Un trophée que Brady avait soulevé pour la 7e fois un an plus tôt, couronnant d'un succès aussi immédiat qu'inattendu son aventure floridienne après vingt saisons à dominer la ligue avec les New England Patriots (six sacres en neuf finales).

Homme de tous les records, le quarterback - désigné cinq fois "MVP" du Super Bowl et trois fois de la saison régulière - possède notamment celui du nombre de passes de touchdowns réussis (624), de yards parcourus à la passe (84.520) et de victoires en saisons régulières (243).

Le voilà déterminé à encore faire mieux, en honorant bien la dernière année de contrat qui le lie aux Buccaneers jusqu'à 2023 et qu'il n'a donc vraisemblablement pas rompu, en dépit de l'annonçant de sa retraite.

Preuve supplémentaire qu'il se réservait la possibilité d'aller au bout de son idée de départ, souvent exprimée par le passé: jouer jusqu'à 45 ans.

Tom Brady n'était pourtant pas destiné à une carrière aussi exceptionnelle à sa sortie du championnat universitaire avec l'université du Michigan. Choisi au sixième tour, comme 199e choix de la draft (repêchage) de NFL par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce natif de Californie a ainsi déjoué toutes les attentes quand la plupart des quarterbacks stars de la ligue sont choisis au premier tour, et très souvent en N.1 de la draft.

En dehors des terrains, il est également connu pour être depuis 2009 l'époux de l'ex-mannequin brésilienne Gisele Bündchen.