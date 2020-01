NFL: Kansas City premier qualifié pour le Super Bowl

Kansas City s'est qualifié pour le Super Bowl aux dépens de Tennessee (35-24), grâce à son quarterback Patrick Mahomes, à l'origine et à la conclusion de quatre des cinq touchdowns de son équipe, dimanche en finale de la conférence américaine de NFL.

Cinquante ans après leur seul sacre obtenu aux dépens de Minnesota, les Chiefs affronteront le 2 février à Miami le vainqueur de la finale de conférence nationale qui opposait dimanche soir les San Francisco 49ers aux Green Bay Packers.

Au cours d'ybe pure opposition de styles, devant son public chauffé à blanc malgré le froid glacial qui sévissait dans les travées de l'Arrowhead Stadium, la meilleure attaque de NFL a finalement pris le dessus sur la redoutable défense des Titans. Celle-là même qui avait su si bien faire déjouer les New England Patriots de Tom Brady, tenants du titre, et les Baltimore Ravens de la jeune star Lamar Jackson, pourtant favoris dans la course au Super Bowl.

Car contrairement à ces quarterbacks, peut-être trop âgé s'agissant du premier (42 ans) et guère rompu aux joutes des play-offs s'agissant du second (23 ans), Patrick Mahomes est, comme lors du 2e tour face à Houston (51-31), apparu au sommet de son art dans ses lancers et ses courses, jouant pratiquement toujours juste, extrêmement bien aidé par le gros travail de protection de sa ligne offensive.

- Passe victorieuse de 60 yards -

"J'ai de la chance de faire partie de cette équipe avec tous ces gars qui facilitent beaucoup mon travail", a déclaré Mahomes, qui a terminé avec 294 yards gagnés à la passe et 23 lancers complétés.

Après un premier touchdown pour Tennessee (10-0), réussi à la course par Derrick Henry, l'arme offensive la plus crainte des Chiefs qui ne pèsera plus par la suite, Mahomes a trouvé une première fois Tyreek Hill (10-7) avant la fin du 1er quart-temps, puis une seconde fois avant la pause pour encore réduire l'écart à 17-14.

Le doute a alors envahi les Titans, qui craignaient tellement les lancers du QB de Kansas City qu'ils lui ont laissé des espaces. Avec pour sanction un superbe touchdown à la course de 27 yards réussi par le maître à jouer de 24 ans, qui a donné pour la première fois l'avantage à la franchise du Missouri (21-17).

Dans l'ultime quart-temps, les Chiefs l'ont accentué avec un quatrième touchdown de Damien Williams à la course, puis un dernier de Sammy Watkins à la réception d'une passe, longue de 60 yards, de l'inévitable Mahomes (35-17).

En face, Ryan Tannehill n'a pas démérité avec deux lancers victorieux vers Anthony Firkser au 2e quart-temps et Dennis Kelly pour revenir à 35-24, trop tard pour espérer mieux que de sauver l'honneur.