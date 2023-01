NFL: le joueur de Buffalo Damar Hamlin a quitté l'hôpital de Cincinnati

Le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, est sorti de l'hôpital lundi, une semaine seulement après avoir subi un arrêt cardiaque pendant un match de la NFL, a annoncé le personnel du centre médical de l'Université de Cincinnati, où il avait été admis.

Le joueur de 24 ans s'est envolé pour Buffalo, dans l'Etat de New York (nord-est), où il poursuivra sa convalescence dans un autre établissement hospitalier.

"Nous sommes ravis et fiers d'annoncer que Damar Hamlin a pu quitter l'hôpital", a déclaré le centre médical sis dans l'Ohio. "Il se porte bien" et c'est à Buffalo où il est reparti que se déroulera "la prochaine étape de son rétablissement."

"Je suis reconnaissant pour les soins géniaux que j'ai reçus à l'UCMC", a tweeté Hamlin, ajoutant que le personnel de son nouvel hôpital, le Centre médical général de Buffalo, l'avait "déjà fait sentir comme chez (lui)".

Hamlin avait été victime d'un arrêt cardiaque lundi dernier, à la suite d'un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, lors du match de saison régulière contre les Cincinnati Bengals.

Il avait rapidement été pris en charge et réanimé sur le terrain, avant d'être hospitalisé. Une séquence impressionnante vue par des millions de téléspectateurs assistant à ce match entre deux candidats au Super Bowl, dans un stade plein à craquer subitement réduit au silence, rappelant l'extrême dangerosité du sport le plus populaire du pays.

- "Un long chemin" -

Hamlin, resté plusieurs jours dans un état critique, a fait des progrès rapides et constants. Après son réveil mercredi, il a été désintubé jeudi soir et a ensuite pu communiquer verbalement avec ses proches et les membres de son équipe, démontrant qu'il était sur la bonne voie après avoir frôlé la mort.

William Knight, un des médecins du centre médical de l'UCMC ayant opéré Hamlin et qui l'a accompagné à l'aéroport avant son transfert à Buffalo lundi, a prévenu que sa convalescence serait "un long chemin à parcourir".

"Il est prématuré d'évoquer un éventuel retour sur les terrains de la NFL, a-t-il dit à quelques journalistes. Nous sommes concentrés sur son rétablissement au jour le jour. Nous sommes ravis de son état actuel. Il est debout, il marche, il a un sens de l'humour incroyable. Mais pour ce qui est de toute conjecture sur son avenir, c'est encore beaucoup trop tôt."

Il doit notamment se soumettre à de plus amples examens pour déterminer ce qui a pu causer son arrêt cardiaque la semaine dernière.

En attendant, au lendemain de l'ultime journée de saison régulière, qui a été l'occasion pour l'ensemble des joueurs, staffs et fans de la NFL de lui rendre hommage, Hamlin exprimé son gratitude et son émotion sur Twitter.

"Voir tout le monde se rassembler autour de moi dimanche était vraiment un sentiment incroyable. Le même amour que vous m'avez tous témoigné, j'ai l'intention de le rendre" au centuple, a-t-il écrit.