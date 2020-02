NFL: Patrick Mahomes, le nouveau prophète venu de Kansas City

Avec son visage juvénile, sa coupe afro, son immense talent, Patrick Mahomes avait tout pour devenir le nouveau visage du football américain, mais encore fallait-il remporter le Super Bowl avec Kansas City. Ce qu'il a fait dimanche avec une foi en lui inébranlable.

A 24 ans, son parcours est exemplaire. Après avoir été désigné MVP de la saison 2018-2019, le voilà devenu le deuxième plus jeune quarterback de l'histoire de la NFL à soulever le trophée Vince-Lombardi, après Ben Roethlisberger.

Cerise sur le gâteau, il a été élu meilleur joueur de la finale, récompensé pour avoir initié un superbe comeback dans le dernier quart-temps qui a permis d'effacer un déficit de dix points et donné la victoire aux Chiefs (31-20) aux dépens de San Francisco.

Car de toutes les qualités dont il fait preuve sur un terrain, c'est probablement son mental d'acier qui est la plus impressionnante. Au plus mal pendant trois quarts-temps, pris sous l'étau défensif adverse, il a fini par trouver ses receveurs dans le money-time avec certains lancers s'apparentant à ceux de la dernière chance.

"On a continué d'y croire. C'est ce que nous avons fait durant ces play-offs. Les gars ont cru en moi et on a fini par trouver un moyen de gagner", a expliqué après coup le héros de la soirée, qui n'en était pas à son coup d'essai en matière de remontée fantastique.

Trois semaines plus tôt, il avait retourné la situation contre Houston, qui menait pourtant 24-0. En un quart-temps, il a réussi quatre passes de touchdowns pour relancer Kansas City (51-31). Refaire sensiblement le même coup au dernier quart-temps du Super Bowl s'avère encore fort.

- "Faire différemment" -

"Ce que j'aime chez lui c'est ses qualités de meneur. Les joueurs gravitent autour de lui. Et lui n'a pas peur de leur dire +je vais vous emmener sur la terre promise", expliquait cette semaine Eric Bieniemy, le coordinateur offensif des Chiefs.

Animé d'une énorme confiance en soi, Mahomes est en effet entouré de coéquipiers qui ont une foi inébranlable en lui.

Il n'y avait qu'à assister à un de leurs récents entraînements pour le comprendre. Sur un exercice, le quarterback a demandé à Damien Williams de sprinter les yeux fermés et de tendre ses bras. "Il m'a dit +attend juste le ballon+", a témoigné le receveur. Quelques secondes plus tard, il héritait du cuir.

"Pat essaye toujours de voir comment il peut faire les choses différemment", rigolait Williams qui a d'ailleurs eue une offrande en finale.

Cette anecdote illustre l'environnement favorable dont jouit le jeune homme à Kansas City, ville du Midwest où il atterri en 2017 en provenance de son Texas natal, après avoir été drafté en 10e position.

Fils de Pat Mahomes, ancien lanceur de baseball professionnel, il aurait pu choisir la petite balle blanche tressée qui a longtemps eu ses faveurs. "Le baseball m'a énormément servi, car il faut savoir lancer avec une grande précision", confiait-il.

- Records de précocité -

Mais en trois années à l'Université de Texas Tech, il fait montre d'encore plus d'adresse avec le ballon ovale à lacet. Et reçoit en 2016 le trophée Sammy Baugh, récompensant le meilleur passeur universitaire du pays.

A Kansas City, après une année de rookie à observer, il explose en 2018 et bat plusieurs records de précocité, tel celui du nombre de touchdowns inscrits par un quarterback lors de ses trois premiers matches NFL. En finale de conférence, que les Chiefs atteignent pour la première fois depuis 1993, il réussit un grand match (trois touchdowns à la passe), mais New England et Tom Brady ont le dernier mot en prolongation (37-31).

L'apprentissage a été dur, mais rapide, puisqu'un an plus tard, les Chiefs ont succédé au palmarès aux Patriots et Mahomes à Brady.

Tout un symbole pour clore la centième saison de la NFL et l'ouvrir sur une nouvelle ère avec une génération talentueuse, qu'il incarne avec Lamar Jackson (Baltimore), supplantant celle des Brady, Roethlisberger, Rodgers, Brees.

"Il y en a plusieurs qui pourraient être le visage de la NFL", a-t-il tempéré, évoquant notamment Jackson, MVP cette saison. "Il y a beaucoup de bons jeunes et des vétérans qui jouent encore à un haut niveau. Donc j'essaie juste d'être le meilleur Patrick Mahomes que je puisse être et d'essayer de gagner des matches avec les gars que j'ai autour de moi".

Lesquels n'attendent que cela. Les yeux fermés.