NHL: Ovechkin et Washington s'offrent enfin une finale

Alex Ovechkin a réparé une anomalie en conduisant mercredi Washington en finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) avec une nette victoire (4-0) face à Tampa Bay.

Ovechkin qui n'avait jamais dépassé jusqu'à cette saison le 2e tour des play-offs, a idéalement lancé son équipe avec un but après 62 secondes de jeu devant les yeux médusés des supporteurs du Lightning.

L'attaquant russe, buteur le plus prolifique en activité avec ses 607 buts en saison régulière à 32 ans, a crucifié le gardien de Tampa Bay, son compatriote Andrei Vasilevskiy, d'un tir surpuissant.

Le Suédois Andre Burakovsky a définitivement mis KO Tampa Bay avec deux buts, ses deux premiers des play-offs, dans le 2e tiers-temps.

Son compatriote Nicklas Backstrom a ajouté un dernier but en fin de rencontre dans le but vide du Lightning, tandis que le gardien de Washington Braden Holtby, auteur de 29 arrêts, a fini son deuxième match de suite sans concéder de but.

"C'est incroyable, j'ai du mal à expliquer ce que je ressens, je suis simplement heureux pour mon équipe, les dirigeants, nos fans", a réagi Ovechkin qui évolue en NHL depuis 2005.

- "Un sacré show à +Vegas+ " -

"Nous sommes très heureux, mais ce n'est pas fini, on a attendu de vivre ce moment très longtemps, on sait mieux que quiconque ce qu'il faut pour arriver en finale", a-t-il assuré.

Les Capitals qui ont remporté la finale de la conférence Est quatre victoires à trois, disputeront la deuxième finale de leur histoire, après celle perdue en 1998 face à Détroit (4-0).

Au tour précédent, ils avaient éliminé leur bête noire, les Pittsburgh Penguins de Sidney Crosby, vainqueurs des deux dernières éditions de la Coupe Stanley.

Ils peuvent devenir la première équipe de la capitale américaine à remporter l'un des quatre grands championnats professionnels depuis le sacre des Redskins (football américain) en 1992.

Mais pour être sacrés, "Ovi", triple meilleur joueur (MVP) et septuple meilleur buteur de NHL, et ses coéquipiers devront mettre fin au conte de fées de Las Vegas.

Les Golden Knights ont tout bousculé sur leur passage et sont déjà entrés dans l'histoire en devenant la première équipe assemblée de toutes pièces à accéder en finale dès sa première saison en NHL.

Troisièmes de la conférence Ouest, les Golden Knights ont surpris tour à tour Los Angeles (4-0), San Jose (4-2) et Winnipeg (4-1) avec un effectif formé de joueurs laissés libres par les trente autres franchises de NHL qui se sont surnommés les "Golden Misfits" (les rejetés en or).

"Cela va être un sacré show à +Vegas+ et une finale historique", a lancé, avec appétit, l'ailier canadien de Washington, Tom Wilson.

Programme de la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) après la qualification de Washington mercredi:

Match N.1, lundi 28 mai: Las Vegas - Washington

Match N.2, mercredi 30 mai: Las Vegas - Washington

Match N.3, samedi 2 juin: Washington - Las Vegas

Match N.4, lundi 4 juin: Washington - Las Vegas

Match N.5 (si nécessaire), jeudi 7 juin: Las Vegas - Washington

Match N.6 (si nécessaire), dimanche 10 juin: Washington - Las Vegas

Match N.7 (si nécessaire), mercredi 13 juin: Las Vegas - Washington

NB: la première équipe à quatre victoires remporte la Coupe Stanley