Nicaragua : comprenez la crise en 5 points

Ce jeudi 19 juillet, le Nicaragua célèbre le 39ème anniversaire de la révolution sandiniste. Un anniversaire entaché par la situation insurrectionnelle que connaît le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine. En trois mois, la répression aura fait plus de 350 morts, 2000 blessés, et 150 disparus. Étudiants et dirigeants paysans emprisonnés dénoncent les tortures dont ils sont victimes. Pourquoi le pays connaît-il une telle crise ?