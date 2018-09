Nicaragua: deux blessés par balle lors d'une manifestation anti-Ortega

Au moins deux personnes ont été blessées par balle samedi lors d'une attaque contre une manifestation de l'opposition au président nicaraguayen Daniel Ortega à Managua, ont déclaré des témoins.

Des hommes en moto, habillés en civil, ont ouvert le feu contre les manifestants dans le quartier de Ducuali, blessant une femme de 32 ans et un homme de 57.

"Il y avait trois personnes à moto qui ont commencé à tirer", a indiqué aux journalistes un jeune homme, le visage masqué, qui a tenté avec d'autres de rattraper les hommes armés.

La femme a reçu une balle dans la jambe et une autre balle a éraflé l'abdomen du second blessé, a précisé le témoin.

La police a de son côté accusé, dans un communiqué, les "groupes de terroristes putschistes", faisant allusion aux manifestants, d'avoir tiré sur la femme.

Les manifestants avaient réussi à contourner les tentatives de la police anti-émeutes pour bloquer leur marche dans plusieurs quartiers de la capitale.

Malgré l'attaque, ils ont poursuivi leur marche en criant "Liberté", exigeant la libération de centaines de "prisonniers politiques" et le départ du gouvernement de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007.

Les Nicaraguayens manifestent contre le gouvernement depuis près de cinq mois, malgré la répression, qui a fait plus de 320 morts, 2.000 blessés, plus de 300 manifestants arrêtés et au moins 400 médecins et enseignants licenciés.

Déclenchée le 18 avril par un projet de réforme de la sécurité sociale, vite abandonné, la vague de protestation est d'une ampleur inédite au Nicaragua.

M. Ortega, ancien guérilléro de 72 ans, est accusé par ses opposants d'avoir mis en place une dictature marquée par la corruption et le népotisme avec son épouse et vice-présidente Rosario Murillo.