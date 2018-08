Nicolas Hulot, ministre français de l'Ecologie, quitte le gouvernement

Le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi sur la radio France Inter avoir décidé de quitter le gouvernement, considérant que son action n'avait permis d'obtenir que des "petits pas" en matière environnementale.



"Je prends la décision de quitter le gouvernement", a déclaré Nicolas Hulot, après avoir confié qu'il se sentait "tout seul à la manoeuvre" sur les enjeux environnementaux au sein du gouvernement.

Nicolas Hulot affirme qu'il n'avait prévenu ni le président Emmanuel Macron ni le Premier ministre Edouard Philippe de sa décision. Il a confié qu'il craignait, s'il avait prévenu le président et le premier ministre, qu'il ne le convainquent de rester au gouvernement. "C'est une décision d'honnêteté et de responsabilité", a-t-il déclaré.



Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre regrette son départ et rend hommage à son travail, mais il dit également regretter un manque de "courtoisie" de sa part envers le président Emmanuel Macron

Un costume de ministre inconfortable



Aux avant-postes de la défense de l'environnement depuis près de 30 ans, Nicolas Hulot a été pendant 15 mois un ministre populaire se défendant sans cesse d'être au bord de la démission d'un poste qui ne l'a jamais fait rêver.



Nommé pour la première fois ministre en mai 2017 après avoir refusé maintes sollicitations, il a passé des mois sous la loupe de journalistes à l'affut du moindre signe de ras-le-bol et de défenseurs de l'environnement attendant de lui qu'il soit plus qu'une "caution verte" pour le gouvernement.



L'ex-présentateur de l'émission "Ushuaiä" et ancien militant de 62 ans, qui s'était donné "un an" pour juger de son utilité au gouvernement, restait parmi les personnalités politiques préférées des Français, selon des sondages.