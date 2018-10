Nikos Aliagas saisit le temps dans un livre et une expo photo

Un livre de photographies de Nikos Aliagas sort ce jeudi, avant l'ouverture à la fin du mois d'une exposition à la Grande Arche, témoignages de l'art du portrait en noir et blanc que cultive depuis plusieurs décennies l'animateur et journaliste.

Dans "L'épreuve du temps", publié aux Éditions de la Martinière, l'animateur franco-grec passe derrière l'objectif, et se livre à son sujet de prédilection, les portraits.

Vieillards aux traits ridés ou enfants qui jouent dans la fraîcheur d'une fontaine publique, ces clichés d'anonymes sont saisis au gré de son quotidien ou de ses voyages, sans fard et sans jamais tomber dans la carte postale, le noir et blanc faisant au contraire ressortir leurs failles.

"Dans un monde où tout va vite, tout est instantané, la photographie est un travail de mémoire, et je me suis intéressé à ceux qui se réconcilient avec les traces du temps, qui ne cherchent pas à les gommer de leur visage", a confié à l'AFP l'animateur-photographe.

"La finitude des êtres humains est un épouvantail dans la société moderne et occidentale. Ces photographies sont une façon d'enlever le superflu", dit-il.

L'homme de médias (TF1, Europe 1) voit aussi dans l'objectif un exutoire à une starisation qu'il rejette. "Ce livre est un moyen d'exprimer quelque chose, d'être moi-même et non pas une représentation de ce que je suis. Photographier, c'est une nécessité et une urgence, cela m'a ouvert des chemins et me permet d'aller dans l'humain", dit-il.

Ce livre sera suivi d'une exposition d'une centaine de photos à la Grande Arche de la Défense, donnant un peu plus d'écho à un travail déjà montré ces trois dernières années dans plusieurs lieux en France et à l'étranger.