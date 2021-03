NÎmes: un homme blessé par balles dans un quartier visité la veille par Jean Castex

Un homme a été grièvement blessé par balle dimanche matin dans un quartier de reconquête républicaine (QRR) de Nîmes visité la veille par le Premier ministre Jean Castex, qui avait évoqué avec des policiers la question de son insécurité liée au trafic de drogue.

La victime, âgée de 28 ans et connue des services de police, a été atteinte par plusieurs tirs d'arme à feu peu avant 06H00 dans le quartier Pissevin-Valdegour où de nombreuses douilles ont été retrouvées. Ses jours n'étaient plus en danger en milieu de journée, a indiqué le procureur de Nîmes Eric Maurel.

La veille, le Premier ministre Jean Castex s'était rendu dans ce même quartier pour mesurer auprès des jeunes, des familles, des policiers et des acteurs de la politique de la ville l'impact local des mesures et aides financières de l’État, en terme d'éducation, d'urbanisme et de sécurité, pour améliorer la vie de ses quelque 16.000 habitants.

Le chef du gouvernement avait clôturé sa visite en dialoguant à l'hôtel de police de Nîmes avec des policiers qui lui avaient fait part des difficultés de leur travail dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue.

L'un des policiers lui avait notamment fait part de la présence de cinq points de deals dont le plus important se situait dans la galerie Wagner, un centre commercial vétuste dont la démolition est programmée, non loin duquel la fusillade de ce dimanche s'est déroulée.

Ce trafic génère 25.000 euros de gains par jour, fait travailler plus d'une dizaine de personnes dont des guetteurs qui touchent 100 euros par jour pour surveiller le quartier, avait expliqué le fonctionnaire. Des deals qui engendrent un climat d'insécurité avec des fusillades à coups de Kalachnikov entre bandes rivales, avait précisé ce policier.

"L'avenir des quartiers, ce n'est pas le trafic, la drogue, la violence. La République sera intransigeante avec cela. On a peut-être trop longtemps laissé ces sujets à l'abandon et certains ont profité de ce recul pour véhiculer des valeurs séparatistes", avait déploré Jean Castex, soulignant que la sécurité était avec l'éducation, l'une des deux priorités du gouvernement. "Sans ces socles rien n'est possible" avait-il lancé.