Nobel: un livre de Tokarczuk à la main, on voyage gratuitement à Wroclaw

Les transports en commun dans la ville polonaise de Wroclaw sont devenus gratuits pour tout passager portant sur lui un livre d'Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature, très attachée à cette cité du sud-ouest du pays, a-t-on appris vendredi auprès de la municipalité.

"Dès que nous avons appris, jeudi, la nouvelle du prix Nobel pour Olga Tokarczuk, nous avons voulu partager notre joie avec tous les habitants de notre ville dont l'écrivaine a été faite récemment citoyenne d'honneur", a déclaré à l'AFP Przemyslaw Galecki, chef du bureau de presse à la mairie de Wroclaw.

"Jusqu'à dimanche prochain inclus, chaque passager portant sur lui un livre ou un e-book d'Olga Tokarczuk peut prendre gratuitement les transports en commun dans notre ville" de 650.000 habitants, où l'écrivaine vit en alternance avec le village de Krajanow à la frontière polono-tchèque, a-t-il précisé.

Olga Tokarczuk, engagée à gauche, pro-européenne, écologiste et végétarienne, régulièrement boudée et critiquée par les conservateurs nationalistes au pouvoir en Pologne, considère Wroclaw comme "une des plus belles et plus importantes villes d'Europe", selon ses mots prononcés au moment où elle a été faite sa citoyenne d'honneur, en juin.

Le prix Nobel de littérature a été attribué à la femme de lettres polonaise pour l'édition 2018, reportée d'un an après un scandale d'agression sexuelle, et à l'Autrichien Peter Handke pour 2019, a annoncé jeudi l'Académie suédoise.