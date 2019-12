Noël des animaux de la SPA : une nouvelle famille pour près de 1.200 animaux

Le traditionnel Noël des animaux de la SPA, organisé le week-end dernier dans les 62 refuges et Maisons SPA, a permis à 1.174 chiens et chats de trouver une nouvelle famille "responsable" avant les fêtes de fin d’année, soit 19 % de plus qu’en 2018.

En dépit de l’annulation de son événement sur la place de la République en raison des différents mouvements sociaux dans la capitale, les équipes de salariés et de bénévoles "ont rappelé que l’adoption d’un être vivant doué de sensibilité n’est pas un cadeau surprise que l’on glisse sous le sapin de Noël, mais qu’il est essentiel d’avoir mûrement réfléchi à cet engagement", a indiqué vendredi la SPA dans un communiqué.

"L’objectif de ce Noël des Animaux est de faire naître de belles histoires d’adoptions et l’occasion de faire passer des messages forts pour que celles-ci perdurent et se multiplient dans le respect de l’animal", a rappelé Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.