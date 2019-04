Notre-Dame de Paris : tout ce qu'il faut savoir sur l'incendie de la cathédrale

Un incendie s’est déclaré lundi en fin d’après-midi, peu avant 19h00, à Notre-Dame de Paris. Au petit matin, les pompiers ont fini par maîtriser le feu. Ils ont annoncé lundi soir que la structure de Notre-Dame était "sauvée et préservée dans sa globalité".

> Retour en images sur cet incendie :



Le feu aurait pris dans les combles, à la base de la flèche qui surmonte le transept de la cathédrale. Elle a fini par s'effondrer.



La flèche, qui culminait à 93 mètres, était constituée de 500 tonnes de bois et 250 tonnes de plomb. Reconstruite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, elle était en cours de restauration.



La semaine dernière, seize statues avaient été spectaculairement enlevées pour être confiées à des ateliers à l’aide d’une immense grue.

La restauration « historique » de ces statues vert-de-gris s’inscrit dans le cadre du projet de rénovation de la flèche de Notre-Dame. Pendant dix heures, une grue de 100 mètres de haut a retiré une à une les seize statues de cuivre - les douze apôtres de Jésus et les quatre symboles des évangélistes - qui entourent la flèche de la cathédrale. Chacune mesure 3 mètres de haut et pèse pas moins de 250 kilos. Pour faciliter leur transport, les sculptures ont été décapitées et suspendues à la grue par la base du cou.