Nouveau palier franchi dans la vaccination aux Etats-Unis, situation alarmante en Amérique latine

Plus de 100 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis dans une campagne menée tambour battant, tandis que la situation est plus alarmante en Amérique latine, où la barre des 25 millions de cas a été franchie vendredi.

Sur ces 100 millions de personnes ayant reçu au moins une dose aux Etats-Unis, près de 58 millions -- environ un adulte sur cinq -- sont complètement vaccinées, c'est-à-dire ont reçu la ou les deux injections nécessaires, en fonction du vaccin utilisé.

Celles déjà complètement vaccinées peuvent de nouveau voyager sans risque, ont estimé vendredi les autorités sanitaires américaines, nouveau signe d'un progressif regain d'activité aux Etats-Unis, où les emplois ont fleuri en mars.

Elles devront toutefois continuer à prendre des précautions lors de leurs voyages, en portant un masque et en respectant la distanciation physique, ont souligné les Centres de lutte et de prévention contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique américaine, dans l'actualisation de leurs recommandations.

A la faveur des vacances de printemps, les voyages ont d'ores et déjà fortement repris aux Etats-Unis. Plus de 1,5 million de passagers quotidiens ont plusieurs fois été de nouveau enregistrés dans les aéroports américains ces deux dernières semaines, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis plus d'un an.

Parfois présentés comme solution pour relancer les déplacements internationaux, les passeports vaccinaux ont en revanche été interdits vendredi par le gouverneur du très touristique Etat de Floride, au nom du respect des "libertés individuelles".

Sur le plan économique, grâce à la campagne de vaccination et à l'assouplissement des restrictions dans de nombreux Etats, la reprise s'installe peu à peu: 916.000 emplois ont été créés en mars, notamment dans les secteurs des loisirs, de l'hôtellerie et de la restauration, ceux-là même qui avaient été terrassés il y a un an par la pandémie.

Le président Joe Biden a salué un souffle "d'espoir", tout en appelant à ne pas "baisser la garde" face au Covid-19.

Car les Etats-Unis sont engagés dans une course contre la montre pour immuniser le plus rapidement possible leur population, alors que le nombre de cas quotidiens commence à remonter (62.000 nouvelles contaminations en moyenne chaque jour).

- Week-end pascal sous pression -

La situation est en revanche plus inquiétante en Amérique latine qui a franchi vendredi le seuil des 25 millions de cas déclarés de Covid-19. La région est confrontée à une augmentation alarmante du nombre des contaminations conduisant plusieurs pays à renforcer à nouveau les restrictions.

L'Amérique du Sud, en particulier, fait face à une deuxième vague très virulente, avec le Brésil comme épicentre. L'épidémie apparaît incontrôlable dans le géant de 212 millions d'habitants qui a enregistré plus de 66.000 morts en mars, deux fois plus qu'en juillet 2020, le pire mois jusque-là.

L'ATP 500 de Rio, principal tournoi de tennis d'Amérique du Sud, y a été annulé en raison de l'aggravation de la pandémie dans le pays.

Et en Europe, confrontée à un regain de la pandémie de coronavirus, le week-end pascal démarre sous pression, avec une vaccination toujours à la traîne.

Dans cette zone, qui inclut une cinquantaine de pays dont la Russie et des Etats d'Asie centrale, le nombre des nouveaux décès causés par le Covid-19 a dépassé les 24.000 la semaine passée et se rapproche "rapidement" du million, selon l'OMS.

En moyenne, d'après la base de données de l'AFP, 0,31% de la population de la zone Europe/Russie et pays d'Asie centrale reçoit une dose chaque jour. Si ce rythme est près de deux fois plus élevé que celui du reste du monde (0,18%), il est nettement moins élevé que celui de la zone Etats-Unis/Canada (0,82%), championne dans ce domaine.

En France, on craint une grande pagaille dans les gares, à l'heure des grands départs pour le week-end de Pâques, avant leur interdiction pendant un mois, l'objectif d'une réouverture progressive de certains lieux dès la mi-mai restant incertain.

Face à la troisième vague, le reste de l'Europe multiplie les mesures pour tenter de limiter la propagation du virus, en particulier concernant les voyages.

L'Allemagne, où le président Frank-Walter Steinmeier vient de recevoir sa première dose du vaccin d'AstraZeneca, va renforcer pour les "huit à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres.

La Finlande, qui comptait confiner une partie de sa population a dû toutefois revoir sa copie après des réserves sur la légalité du projet.

A contre-courant, la Bulgarie a décidé d'assouplir les restrictions à trois jours des législatives, malgré une mortalité au plus haut.

Le Covid a fait plus de 2,8 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP.

burx-la/led/rle/cjc